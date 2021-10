Et si on reparlait des prochains jeux Pokémon

Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante

Zorua d'Hisui : Ces Zorua ont migré vers la région de Hisui après avoir été chassés de leur contrée d'origine par les humains à cause de leurs illusions étranges. Ils n'ont cependant pas survécu au rude climat de la région ni aux conflits avec les autres Pokémon endémiques. Mues par leur rancœur envers les humains et les Pokémon, leurs âmes errantes se seraient ensuite réincarnées en Pokémon de type Spectre.

Zoroark d'Hisui : La rancœur de Zoroark se manifeste dans sa longue crinière, qui le fait terriblement souffrir. Ce ressentiment projette des illusions effroyables qui peuvent infliger des douleurs physiques aux ennemis de Zoroark en les attaquant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. De plus, les expressions effroyables qu'elles affichent sont tellement emplies de rancœur envers chaque être vivant de ce monde que les voir provoque une folie incurable.

A moins de ne pas s'intéresser au monde du jeu vidéo, vous connaissez le phénomène Pokémon ainsi que les prochains jeux vidéo de la licence : Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante ainsi que Légendes Pokémon : Arceus.Pokémon Company vient alors de dévoiler 2 vidéos ainsi que quelques informations sur ces derniers. Petit retour sur ces "mises à jour" dans cette news.Après avoir dévoilé le nouveau visuel de la Pokémontre, les Poffins et le Square Paisible , il est temps de s'intéresser à la Team Galaxie et à quelques informations en vidéoCette actualité nous permet de :- Rencontrer Gladys, championne de l'arène de Frimapic (et son arène pas du tout relaxante) et Tanguy, champion de Rivamar- S'intéresser aux objectifs de la Team Galaxie et de revoir Mars, Jupiter, Saturne et Hélio- Plonger à la découverte des lacs de Sinnoh et de Chéhelf, Créfollet et CréfadetAvis aux nostalgiques, si vous jouez au jeux avant le 21 février 2022, vous recevrez le look Platine.Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante sont prévus pour le 19 novembre prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes.Il y a quelques jours, Pokémon Company avait dévoilé les formes d'Hisui de Zorua et Zoroark dans un trailer particulier . La vidéo suivante revient sur ces 2 nouvelles formes :Dans cette courte vidéo, nous pouvons voir Zorua et Zoroark d'Hisui dans un climat enneigé ainsi que plusieurs de leurs attaques.Le site Pokémon officiel nous confirme qu'ils sont de type Normal/Spectre et dévoile un peu plus à leurs sujetsPour accompagner ces révélations, il sera possible d'obtenir le Masque Maudirenard si vous jouez à Pokémon Légendes : Arceus avant le 9 mai 2022Légendes Pokémon : Arceus est toujours prévu pour 28 janvier 2022, en exclusivité sur Switch