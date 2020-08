Avec le mois de juillet qui s'est terminé il y a quelques jours, un petit coup d’œil au classement des meilleurs téléchargements payants au Japon donne une bonne image des sources d'intérêt sur l'eShop de Nintendo sur son territoire.Evénement qui n'aurait pas la chance de se produire en Europe, c'est un jeu de baseball, eBaseball Powerfull Pro Yakyuu 2020, de Konami, qui se classe premier pour son mois de lancement dans le classement de juillet.Il parvient à se glisser devant le hit de Nintendo Paper Mario: The Origami King, pourtant très attendu en juillet, et la compilation de jeux classiques Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, classée première au mois de juin.La quatrième place est prise par Animal Crossing: New Horizons, qui marque un peu le pas après sa sortie en mars, suivi de près par Super Mario Kart 8 Deluxe qui reste parmi les meilleurs en dépit de ses trois ans d'âge.La liste des poursuivants s'établit de la manière suivante:06. Moto Rush GT07. Human: Fall Flat08. Splatoon 209. Super Smash Bros Ultimate10. Overcooked 211. Minecraft Dungeons12. Real time Battle Shogi Online13. The Legend of Zelda: Breath of the Wild14. Catch'Em! Goldfish Scooping15. Minecraft16. Elemental Knights R17. Futari de! Nyanko Dai Senso18 Pokemon Sword19. Perfect Angle: Illusion Puzzle20. Fitness BoxingDétail amusant en comparant avec le classement européen, certains titres font mieux sur le Vieux Continent qu'au Japon. Comme quoi tout est une affaire de goût.Source: Nintendo Life