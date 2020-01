Dragon Quest XII a bien commencé son développement en 2019





Bonne année.



L'année dernière, nous avons commencé à publier le film Dragon Quest: Your Story, puis à sortir la version Switch de Dragon Quest 11, la version mobile de DQ Walk, l'annonce de l'anime The Adventure of Dai ainsi que son adaptation sous forme de jeu, la production de [DQ ] 12 et plus; même maintenant, après que 33 ans se soient écoulés depuis mon premier travail, je suis très heureux de pouvoir relever de nouveaux défis comme ceux-ci. Merci beaucoup à tous les utilisateurs qui ont encouragé Dragon Quest jusqu'à présent, ainsi qu'à tous les nombreux membres du personnel qui m'ont soutenu. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi, mais je sens que je veux faire de mon mieux un peu plus. J'espère que cette année sera une année incroyable pour tout le monde. J'ai hâte de travailler avec toute l'équipe cette année.



Premier jour de Reiwa 2



Yuji Horii, game designer



Dragon Quest: The Adventure of Dai (2020) - Official Trailer 01/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」ゲーム制作&完全新作アニメ化決定!一大プロジェクトが動き出します!

アニメの特報はこちら https://t.co/YKiJpkOoFl #ダイの大冒険 pic.twitter.com/u8KClyuG6v — ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) 21 décembre 2019 Il est intéressant de mentionner le travail effectué pour la sortie du film Dragon Quest Your Story, une adaptation de l'épisode 5, qui s'est montré fidèle au jeu d'origine malgré d'évidentes coupes pour cause de métrage à durée limitée, et surtout pour le travail de modélisation des personnages, permettant de retranscrire le mieux possible les personnages créés par Akira Toriyama en 3D.

On espère que ce travail permettra de pousser encore plus loin l'aspect graphique du futur Dragon Quest XII, nouveau projet ambitieux, qui ne devrait pas arriver sur les linéaires avant quelques années. Difficile de dire pour le moment si le projet est envisagé dès à présent sur Nintendo Switch ou si Square-Enix compte focaliser ses efforts sur les monstres de puissance que seront la nouvelle génération de consoles arrivant en fin d'année 2020 et dont les kits de développement ont dû atterrir dans leurs locaux, et le PC.







Le tri-pack amiibo Shovel Knight enfin dans notre boite aux lettres

On désespérait l'obtenir un jour depuis son annonce en août 2017. Après la réception de la version dorée de notre chevalier à la pelle, voici le tri-pack enfin arrivé dans nos mains. Coup de cœur totalement assumé avec une petite pincée nostalgique lorsque l'emballage mentionne toujours la Wii U (mais la 3DS et la Switch sont bien présentes).







Hands-On With Shovel Knight amiibo 3-Pack & Gold Shovel Knight (Smash Ultimate Scans, too!) 01/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube Nous n'avons pas encore eu le temps de les essayer au sein des jeux, mais voici pour rappel une petite vidéo présentant les apports de ces différents amiibo.

Untitled Goose Game franchit le million d'exemplaires vendus



Bonne nouvelle partagée par le studio à l'origine du développement de Untitled Goose Game, un titre indépendant surprenant qui a tapé dans l’œil de camarade Thibault via son test , le jeu a franchi la barre symbolique du million d'exemplaires vendus, en cumulant certes les ventes Switch, PC, Mac, PS4, et XBOne. On aimerait connaître la répartition des ventes, en particulier la place prise par la Switch au sein de ce succès, mais rien n'a été précisé.Si vous avez manqué cette petite perle d'originalité (le concept peut cependant diviser), c'est peut-être le moment de faire un tour sur votre eShop.









Deemo se met à jour en version 3.6

Le début du déploiement de la nouvelle mise à jour de ce jeu de rythme musical sur Switch débute dans les prochaines heures. Cela permet d'ajouter les titres «A Little Servant» et «Ripples» au volet "Shattered Memories 2", le titre «Continuum (DEEMO Ver.)» au volet «N.M.S.T. Collection # 2 », et enfin « -Mirage- » au volet " Sdorica Collection". En voici un petit trailer. Un excellent titre musical !

DEEMO 3.6 Trailer 01/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube AO Tennis 2, jeu de tennis basé sur l'Open d'Australie, dévoile sa jaquette.

Alors que les incendies font des ravages au sein de ce pays, au point que des questions se posent sur la faisabilité de maintenir l'Open d'Australie (20 janvier au 2 février 2020) dans de bonnes conditions, au moment où débute théoriquement demain l'ATP Cup, compétition par équipes qui débute vendredi à Brisbane (Est), Perth (Ouest) et Sydney (Sud-Est), dont l'air est pollué par un nuage de fumée toxique provoqué par ces feux, Big Ben et Big Ant Studios ont dévoilé la jaquette de ce jeu devant sortir le 9 janvier 2020, notamment sur Nintendo Switch.

Le jeu bénéficiera d'un éditeur de contenu, permettant de personnaliser entièrement l'apparence de votre sportif (physique et tenues, logos). La version Steam, déjà téléchargeable, montre que l'on peut déjà créer ses propres stades et définir des scénarios, puis les partager entre joueurs.



AO Tennis 2 | Content Editor (ESRB) 01/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous aurons le plaisir de retrouver, du moins virtuellement, du beau monde : Rafael Nadal, Ashleigh Barty, Karen Khachanov et des joueurs australiens (on pense notamment à Nick Kyrgios, dont l'appel à lever des fonds pour venir en aide aux sinistrés des incendies semble avoir été entendu par les instances du tennis). Vous pourrez vous affronter en local et en ligne (jusqu'à 4 joueurs). Un mode carrière sera disponible. De quoi remplacer dans les cœurs Top Spin et Virtua Tennis ? Taille requise pour télécharger ce jeu depuis votre eShop si vous préférez une version dématérialisée : 6289 Mo.

La bonne nouvelle avec les nombreux vœux accompagnant la nouvelle année, c'est que l'on glane souvent quelques petites informations. Ainsi le créateur de la série Dragon Quest, Yuji Horii, a confirmé que la production de Dragon Quest XII avait commencé en 2019, 33 ans après avoir créé le premier jeu sur Famicom!