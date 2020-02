Les fans d'eSport connaissent désormais le lineup du prochain Evo 2020

Diffusion aujourd'hui de la programmation complète de l'Evo 2020 qui se déroulera du 31 juillet au 2 août 2020 dans le Nevada, au sein de luxueux complexe hotelier (et casino) Mandalay Bay situé sur le Las Vegas Strip à Paradise. Ce complexe appartient à la MGM Resorts International.



La liste des participants est attrayante : Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball FighterZ, Samurai Shodown, Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r], Tekken 7, Street Fighter V: Championship Edition, Soulcalibur V et Granblue Fantasy Versus. Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes proposera également un tournoi sur invitation à 8 joueurs.

Les dernières notations de Famitsu

Toujours surveillée, les notations accordées par la célèbre revue japonaise Famitsu sont souvent les premiers indices de présence de hits. On attendait notamment beaucoup de la prestation de Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix, qui déçoit légèrement avec un 32/40. Hormis To the Moon qui semble avoir plus que séduit les quatre testeurs (disponible depuis le 16 janvier 2020 sur notre eShop pour 11,99 €), les autres participants ont reçu des avis plus contrastés. Il faut reconnaître à quelques titres des graphismes atypiques qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, tels les titres Bookbound Brigade et Kunai.





Hatsune Miku Project DIVA MEGAMIX GAMEPLAY 3 (Nintendo Switch) 初音ミク Project DIVA MEGA39's ゲームプレイ 02/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

To the Moon (NSW) – 9/8/8/8

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix (NSW) – 8/8/8/8

Kunai (NSW) – 8/8/8/8 (disponible le 6 février 2020 sur l'eShop pour 16,99 €, un titre plateforme action pour un joueur édité par The Arcade Crew).

Death end re;Quest 2 (PS4) – 8/8/8/8

Degrees of Separation (NSW) – 8/8/8/7

Real Time Battle Shogi Online (NSW) – 7/8/7/8

Bookbound Brigade (NSW/PS4) – 7/7/7/7 (dispo depuis le 30 janvier 2020, 19,99 €, c'est un jeu d'aventure avec quelques puzzles aux graphismes très typés, édité par Intragames. Uniquement pour un joueur, textes en français)

Jewel Wars (NSW) – 6/7/8/6

Joggernauts (NSW) – 6/7/7/7



To the Moon Switch Version Launch Trailer 02/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sakurai reconnait la prédominance des personnages de Fire Emblem et des épéistes au sein de Super Smash Bros. Ultimate.

Le réalisateur de Super Smash Bros.Ultimate, Masahiro Sakurai, a tenu à répondre aux critiques entourant l'ajout récent de Byleth. Les fans ont en effet regretter de voir débarquer à nouveau un personnage de Fire Emblem, et à nouveau un épéiste.







Sakurai précise que c'est Nintendo qui a fait ces choix et que Sakurai s'est plié à cette demande, les nouveaux combattants n'étant pas ses favoris. Ce qui l'a intéressé est d'avoir travaillé sur un personnage d'un jeu qui était encore en développement. Et pour compenser la trop grande présence des épéistes, il a tenté de leur apporter une tactique exclusive, ce qu'il a bien mis en évidence lors de la présentation du personnage, lors des séances de gameplay.







On attend désormais le second pass des personnages, en rappelant que Nintendo a déjà posé ses choix, il est donc inutile de demander à Sakurai d'intégrer tel ou tel autre personnage.





Astral Chain connaîtra-t-il la même destinée que The Wonderful 101 ?

Après les sorties de Bayonetta et de Vanquish sur PS4, puis l'annonce récente du kickstarter de The Wonderful 101 à nouveau sur PC, PS4 et Switch (un succès, les objectifs sont atteints pour confirmer ces portages), il était logique de se poser la question si d'autres titres de PlatinumGames allaient migrer vers d'autres plateformes. Il faut dire qu'en ayant parlé hier de son envie d'achever Scalebound, un titre 100% détenu par Microsoft et annulé par ce dernier, PlatinumGames semble vraiment vouloir pousser ses réalisations sur l'ensemble des plateformes (et se lancer dans l'auto-édition pour ne plus connaître les mésaventures d'un travail qui les motivait mais finalement bloqué par le donneur d'ordre, Microsoft dans le cas de Scalebound).



Scalebound Gameplay Demo (E3 2016) 02/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Outre ce Scalebound, il était intéressant de se poser la question d'un autre titre, actuellement exclusif à la Nintendo Switch, et très courtisé : Astral Chain. Comme l'a rappelé PlatinumGames, les droits de ce titre sont détenus à 50% par PlatinumGames et à 50% par Nintendo. Et comme c'est une pièce maîtresse de la logithèque de la Switch, il est peu probable que Nintendo donne son accord pour le voir porter sur d'autres plateformes. The Wonderful 101 risque donc d'être l'exception à la règle.