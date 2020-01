Les petites nouvelles entourant le prochain Animal Crossing: New Horizons

Alors que notre camarade Thibault tourne en rond comme un lion dans sa cage, totalement hypé et dans l'attente du nouvel épisode Animal Crossing débarquant sur Switch le 20 mars 2020, on découvre très régulièrement des petits détails nouveaux. Ainsi on révèle que les animaux du jeu peuvent désormais porter des tenues à manches courtes et à manches longues pour la première fois dans l'histoire de la série, ainsi que des robes vraiment visibles. Bon, pas de quoi sauter au plafond mais une petite variation dans la mode, c'est toujours cela de pris.

Le scan est en provenance du numéro de mars 2020 de Nintendo Dream







Source : Japanese Nintendo





On a retrouvé Isao Moro

A noter que nous avons eu quelques informations concernant l'ancien directeur d'Animal Crossing, Isao Moro, qui avait démissionné de Nintendo il y a deux ans, sans que l'on sache clairement les dessous de cette affaire. Moro et sa famille ont déménagé à Okinawa, et a créé un institut, l'Atelier Yu. Il apprend à une trentaine de jeunes de niveau primaire et collège, comment coder. Il se sert ainsi de divers langages de programmation ainsi que de LEGO Boost et Scratch. Son épouse enseigne la peinture au sein de l'Atelier.



Il reconnait que ce projet d'autre vie le démangeait depuis longtemps et grand amateur de plongée, il pouvait désormais pratiquer son passe-temps plus facilement avec son épouse à Okinawa. En revanche, ce fut plus compliqué pour lui de retirer son fils de son école pour l'inscrire dans un nouvel établissement.





Une petite fille très impatiente...récompensée





À leur grande surprise, moins d'une semaine plus tard, Nintendo a envoyé une lettre adressée à la fille de Temaki. L'entreprise avait eu le bon goût d'utiliser des kanji accessible au niveau de lecture de la jeune enfant, en incluant des images du jeu. La traduction du

Dans la série des petits contes qui font sourire, voici l'histoire relayée par Twitter d'un japonais du nom de Umeda Temaki. Son aînée est une passionnée d'Animal Crossing et attend avec impatience la sortie du jeu le 20 mars 2020. Le père a donc suggéré à sa fille d'envoyer un dessin à Nintendo, ce qu'elle a fait.À leur grande surprise, moins d'une semaine plus tard, Nintendo a envoyé une lettre adressée à la fille de Temaki. L'entreprise avait eu le bon goût d'utiliser des kanji accessible au niveau de lecture de la jeune enfant, en incluant des images du jeu. La traduction du Nintendo Soup est la suivante :

«Merci de toujours jouer aux jeux Nintendo.

Merci de nous avoir envoyé votre illustration amusante d'Animal Crossing: New Horizons. Nous avons compris votre enthousiasme pour le lancement d'Animal Crossing: New Horizons. Il faudra un peu plus de temps avant la sortie du jeu, nous espérons donc que vous attendrez jusque-là. Nous espérons continuer à créer des jeux qui feront le bonheur de tous dans le monde. Nous espérons que vous ressentirez la même chose à partir d'Animal Crossing: New Horizons, puis de nos autres jeux. "



La fille de Temaki est ravie d'avoir reçu cette réponse de courrier et qualifie cette lettre comme un trésor pour elle. On saluera l'effort des services de Nintendo Japon pour maintenir une bonne relation avec sa "jeune" clientèle, qui aura marqué l'enfant et son père. Bon, Thibault, tu sais ce qu'il te reste à faire désormais ! La fille de Temaki est ravie d'avoir reçu cette réponse de courrier et qualifie cette lettre comme un trésor pour elle. On saluera l'effort des services de Nintendo Japon pour maintenir une bonne relation avec sa "jeune" clientèle, qui aura marqué l'enfant et son père. Bon, Thibault, tu sais ce qu'il te reste à faire désormais !





Nouvelle victoire de Nintendo sur le terrain judiciaire

Nintendo a une longue histoire de développement de produits nouveaux et uniques, et nous sommes heureux que, après de nombreuses années de litige, le tribunal ait convenu de la bonne foi de Nintendo. Nous continuerons à défendre vigoureusement nos produits contre les entreprises qui cherchent à profiter de technologies qu’elles n’ont pas inventées.



Une longue procédure judiciaire qui semble mettre fin à une demande d'indemnisation de plusieurs millions de dollars souhaitée par iLife.









Un dernier tour de piste pour la Wii U ?

Il semblerait que la Wii U puisse recevoir cette année un ultime jeu en la personne de Shakedown: Hawaii, de Vblank Entertainment. En effet le titre a reçu pour cette version Wii U inconnue son classement ESRB . Une coquille ou bien la volonté d'un dernier coup de pub pour saluer les membres de la communauté Wii U ? A suivre.



Shakedown: Hawaii - Launch Trailer - Nintendo Switch 22/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Est-ce l'épilogue définitif entre Nintendo et la société iLife ? Rappelons l'histoire. En 2013, iLife a déposé une plainte contre Nintendo, en affirmant que la technologie de détection de mouvement utilisée dans la télécommande Wii violait l'un de leurs brevets. Après avoir soumis plusieurs autres poursuites au cours des dernières années, un tribunal fédéral de Dallas a statué ce qui suit:Le tribunal a conclu que iLife Technologies Inc. tentait de manière inadmissible de couvrir le concept général d'utilisation de capteurs de mouvement pour détecter le mouvement.À ce titre, Ajay Singh, directeur juridique adjoint de Nintendo of America, a publié la déclaration suivante: