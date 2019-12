Pourrons-nous bénéficier de Life is Strange 1 et 2 sur Nintendo Switch ?

Si l'on se fie à la dernière interview de GameSpot où des membres de la rédaction ont pu s'entretenir avec le co-directeur créatif de Life is Strange 2 Michel Koch et l'écrivain Jean-Luc Cano, il semble que les deux auteurs aimeraient vraiment voir arriver leurs créations portées sur la Nintendo Switch, mais cela dépend de la volonté de Square Enix qui reste maître de cette décision.





GameSpot : Alors que vous envisagez l'avenir du studio, voyez-vous la Nintendo Switch en faire partie? Est-il prévu d'y amener la franchise?



Michel Koch: Nous aimerions, pour être honnête. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être décidé par Square Enix, mais certainement, j'adore jouer à des jeux sur ma Switch, donc j'aimerais voir certains épisode de Life is Strange portés sur Switch à coup sûr.



Jean-Luc Cano: J'ai le même avis, j'adore la Switch et j'aimerais voir Life is Strange et Life is Strange 2 sur cette console.





Rappelons que le studio Dontnod a fait mention ces derniers jours de son envie de partir sur un Life is Stange 3 (si Square Enix est d'accord) avec de nouveaux personnages et une nouvelle histoire, même s'il n'est pas complètement exclu de retrouver les précédents personnages.





Jean-Luc Cano : Je pense que ce serait une nouvelle histoire.



Michel Koch : C’est, je pense, ce que nous aimerions faire, bien entendu Life is Strange appartient à Square-Enix donc c’est leur décision. Mais en tant que créateurs, nous apprécions vraiment ce format, et c’est très intéressant pour nous d’essayer d’imaginer de tout nouveaux personnages et de toute nouvelles histoires. Ainsi nous pourrions aussi partager de nouvelles scènes et apporter de la nouveauté aux joueurs et ne pas simplement répéter les mêmes idées, avec juste une nouvelle histoire ou un nouvel angle.



Life is Strange - Launch Trailer 23/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Affaire à suivre, on ne dirait pas non sur un petit Life is Strange sur notre console Switch.





Alwa's Legacy, une confirmation officielle sur Nintendo Switch

La suite de Alwa's Awakening (un jeu d'aventure au look NES disponible sur l'eShop de notre Switch pour 9,99 € depuis le 27/09/2018) est lancée après la réussite de sa campagne kickstarter et les un peu plus de 30 000 $ nécessaire pour le développement de ce nouveau jeu. De facture rétro typique de la Snes tout en conservant un gameplay adapté plus moderne, vous allez pouvoir explorer de nombreux donjons dangereux, récupérer des objets magiques, améliorer votre magie au sein d'une exploration non linéaire. Les développeurs se concentrent sur la version Steam et la version Switch, le titre tournant déjà fort bien à 60 fps en mode nomade et docké.

Un jeu difficile, nécessitant de tout étudier dans le décor pour ne rien manquer, une bande-son créée par l'artiste RushJet1, en voici une bande-annonce.



Alwa's Legacy Kickstarter Announcement Trailer 23/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deemo 2 en cours de développement

Le développeur taiwanais Rayark Games a annoncé Deemo II, la suite du jeu de rythme Deemo sorti en 2013 sur les appareils mobiles, puis Vita, avant de pousser les portes en 2017 de la Nintendo Switch. Si pour le moment on devra se contenter d'une bande-annonce d'ambiance car aucune plateforme n'a été révélée, on espère bien croiser cette suite sur la Nintendo Switch. Rappelons que ce premier jeu musical avait créé la petite surprise d'êtr le premier jeu tiers à être compatible avec le Piano Toy-Con du Nintendo Labo (on aurait aimé plus de compatibilité de la part des autres éditeurs).



Deemo est actuellement en promotion à 14,99 € sur l'eShop de votre Switch jusqu'au 24 décembre 2019, c'est un bon jeu de rythme, proche de Voez. Un tarif très intéressant pour ce titre.





La porte ouverte pour un Witcher 4 ?

The Witcher 3 fait partie de ses portages quasiment impossibles sur la Nintendo Switch qui au final se montrent comme des réussites, même si on ne peut pas nier les obligations de downgrade pour faire tourner le jeu en mode nomade. Si on aimerait bien voir les deux premiers opus arriver sur la Switch, quelques nouvelles intéressantes viennent de passer ces derniers jours, en particulier un accord entre CD Projekt Red et l'auteur de The Witcher (c'est à la base une série de livres, adaptée en format jeu vidéo et depuis le 20 décembre 2019 portée sous forme d'une série sur Netflix avec comme acteur dans le rôle titre de Geralt, Henry Cavill alias le dernier Superman à l'écran, une prestation pour le moment pas totalement convaincante pour les deux premiers épisodes que nous avons pu visionner).





Selon cet accord, CD Projekt a reçu l'autorisation d'Andrzej Sapkowski, l'auteur polonais à l'origine de la création des livres Witcher, de porter de nouveaux jeux dans l'univers fantastique de Geralt, la porte est donc ouverte pour avoir un possible Witcher 4. Il va s'en dire que le studio étant déjà bien occupé actuellement avec son Cyberpunk 2077, il faudra attendre quelques années avant de voir débarquer ce futur titre sur PC et consoles bien puissantes, le portage éventuel sur Nintendo Switch n'étant vraiment pas d'actualité. Consolez vous en retournant jouant à The Witcher 3 sur Nintendo Switch, avec son contenu gargantuesque, c'est déjà une bonne base.



The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - Launch Trailer - Nintendo Switch 23/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cet accord suit le règlement du différent financier qui avait opposé l'auteur à CD PROJEKT RED, l'auteur ayant demandé à réévalué ses royalties suite au succès inespéré des jeux vidéo sur la franchise Witcher, l'accord initial ne portant que sur le premier jeu. On murmure qu'un petit chèque proche des 16 millions de dollars aurait été versé à l'auteur, représentant 6% des bénéfices des suites et de l'ensemble des DLC sortis.