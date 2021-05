News Finance et chiffres de vente

Mais ce qui nous intéresse le plus dans la zone Nintendo, c’est la relance des rumeurs d’un Xbox Game Pass sur Switch. Souvenez-vous, le Game Pass sur Switch c’est une longue histoire. Et si le responsable de la division Xbox, Phil Spencer, avait déclaré en juillet dernier que le service ne devrait pas être lancé sur d’autres consoles, l’apparition de documents faisant état de négociations entre Nintendo et Xbox relance la rumeur. C’est grâce à l'ex-journaliste de Kotaku, Stephen Totilo, que ces documents ont été dévoilés.

Nintendo says these portions of an Xbox biz dev exec's deposition in EpicvApple "reflect...competitively sensitive information about negotiations between Nintendo and Microsoft." She was primarily deposed about trying to bring xCloud to iOS and more broadly discussed console biz pic.twitter.com/UeTBRaVxmi

Take-Two dévoile les chiffres d’une année record et vision de l’avenir très optimiste

Embracer Group, premier éditeur d’Europe, dévoile son bilan

Du mouvement chez EA

“Le genre action-aventure est un genre extrêmement important dans notre industrie, et pour nous, chez EA. Les joueurs et les fans de ces jeux sont tellement passionnés… et c’est aussi l’un de mes genres préférés. Nous avons aussi eu récemment du succès avec Star Wars Jedi : Fallen Order, et nous aimerions divertir davantage de fans ayant des goûts similaires.”

Samantha Ryan

Devolver Digital préparerait son entrée en bourse

En bref cette semaine

Malheureusement, ces derniers sont très fortement censurés et cette censure aurait été réalisée à la demande de Nintendo car ces documents comprendraient”.En complément : Petit Dej PN du 21 mai 2021 : actualités des sociétés, des éditions physiques pour Double Dragon IV et Neon, action de Nintendo dans l'intervention de Microsoft dans le procès Apple vs Epic, Mutazione, Moon Samurai et du Bob l'éponge qui fait jackpot Comme la plupart des grands acteurs de cette industrie, le groupe Take-Two Interactive dévoile des chiffres records en cette année 2020. En effet, la maison mère de Rockstar (GTA), 2K (Borderlands), Private Division (Ancestor) et Social Point (Monster Legend) dévoile un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros (+8%), un bénéfice opérationnel de 514 millions d’euros (+48,1%) et un bénéfice net de 481 millions d’euros (+45,8%).Ces chiffres sont notamment portés par l’explosion des achats de DLC et microtransactions (+50%) qui représentent 62% du CA ! Les jeux NBA 2K notamment attirent de plus en plus de joueurs (2,3 millions de joueurs par jour en moyenne, 10 millions de vente pour NBA2K21, actuellement offert cette semaine par le Epic Games Store sur PC) et GTA s’efforce encore de se vendre par palette. 5 millions de jeux GTA V ont encore été vendu, ce qui représente 145 millions d’unités écoulées. Enfin, notons que Take-Two compte lancer 62 jeux d’ici l’horizon 2024, dont 20 sur mobile. Parmi eux, une nouvelle IP développée par Gearbox (Borderlands) et un projet bien mystérieux en collaboration avec Moon Studios (Ori).Cette semaine, il n’y pas que Take-Two qui a dévoilé son bilan. Embracer Group aussi. Le groupe suédois composé de 68 studios de développements (les derniers à avoir rejoint la famille étant Aspyr Media, Gearbox Software et Easybrain en février) a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 888 millions d’euros (+72,1%), un bénéfice opérationnel de 46 millions d’euros (+39,4%) et un bénéfice net de 28 millions d’euros (+3,7%). Notons qu’en 2020, les dépenses du groupe ont également plus que doublé.De plus, l’entreprise serait en discussion avec 150 entreprises pour un potentiel rachat au cours de ces derniers mois et une vingtaine d’entre elles seraient au stade de discussions avancées. Cette année, c’est la filiale de Deep Silver qui a rapporté le plus de chiffre (215 millions), suivi de THQ Nordic (176 millions), Saber Interactive (117 millions), Coffee Stain (116 millions) et DECA Games (20 millions).L’éditeur souligne la performance impressionnante de Valheim sur Steam (6,8 millions d’unités vendues et 8 d’ici fin juin), Bottom Réhydraté et SnowRunner (2 millions de copies vendues) et Destroy All Humans! (1 million). Pour la suite, le groupe a près de 160 jeux en cours de développements.Electronic Arts annonce la création d’un nouveau studio de développement. Ce dernier sera dirigé par Kevin Stephens, ancien vice-président de Monolith Productions (Le seigneur des Anneaux), et Samantha Ryan, ancienne cadre de Warner Bros. Games.Cette nouvelle entité d’Electronic Arts aura pour mission de produire un nouveau jeu d’action-aventure capable de réitérer le succès de Star Wars: Jedi Fallen Order. Notons d’ailleurs qu’il pourrait totalement s’agir d’un nouveau jeu d’action-aventure sur l’univers Star Wars. Pour le reste, EA n’a pas dévoilé beaucoup d’informations, si ce n’est qu’ils le présenteront à l’automne.D’après The Telegraph, l’éditeur texan réputé pour ses productions totalement décalées aurait contacté la banque d’investissement Zeus Capital dans le cadre d’une introduction à la bourse de Londres.Celle-ci se déroulerait d’ici la fin de l’année et la valorisation de l’éditeur pourrait atteindre la somme d’un milliard de livres sterling et le succès de Fall Guys aurait été un facteur majeur ayant poussé Devolver à entrer en bourse.- Twitch annonce une révision de ses tarifs d’abonnements. Celui-ci sera réduit dans la plupart des pays ayant accès à Twitch, sauf certaines exceptions. Le programme est entré en vigueur le 20 mai en Turquie et au Mexique et devrait s’étendre rapidement.- Epic Games annonce plusieurs crossover pour ses jeux services. De nouveaux skins Fortnite à l’effigie des 30 équipes de la NBA sont disponibles depuis samedi. Tandis que Rocket League a conclu un partenariat avec la FIA, permettant l’apparition de F1 sur le terrain. Là aussi, toutes les écuries de cette saison 2021 sont représentées.- Ninjala a atteint le palier des 7 millions de téléchargements sur Switch.- Tencent Games a racheté 3,8% des parts de Remedy (Control), ce qui représente près de 500 000 actions. Le studio rejoint ainsi la longue liste des sociétés dont Tencent possède un capital.Sources : Twitter