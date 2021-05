News Finance et chiffres de vente

Nintendo réalisé sa meilleure année depuis sa création

Apple vs. Epic : le choc des titans !

“[Ils ne peuvent pas] accorder des avantages financiers [à ces groupes, ni utiliser] l'intimidation ou la violence dans le cadre de transactions, [et] interférer avec les activités des entités Nintendo en utilisant la fraude ou la force.”

Gamescom 2021 : le salon reprend sa formule virtuelle

“Koelnmesse et game - l'association allemande de l'industrie des jeux - ont décidé de faire de la gamescom 2021 un événement entièrement numérique. Cette décision a été prise après de longues discussions avec les partenaires et les exposants. Ainsi, les organisateurs tiennent compte de la situation actuelle, dans laquelle trop d'entreprises ne peuvent pas participer à des événements physiques cette année en raison du développement encore difficile. De cette manière, ils répondent également au fort besoin de sécurité de planification des partenaires. Cela signifie que la gamescom 2021 se tiendra exclusivement de manière numérique et gratuite pour tous les fans de la gamescom. En 2020, la gamescom a célébré de nombreux succès : Plus de 100 millions de vues de vidéos, tous formats et canaux confondus, plus de 50 millions d'utilisateurs uniques de 180 pays et 370 partenaires de 44 pays. Forte de ce succès, l'offre numérique est désormais encore élargie.”

Activision-Blizzard : des résultats en hausse

Electronic Arts s'offre un nouveau studio

En bref cette semaine :

Avec la publication de ses résultats financiers, Nintendo a pulvérisé son record de son année la plus rentable depuis sa création. Le chiffre d’affaires de l’entreprise atteint la somme de 13,4 milliards d'euros (+34.4%), le bénéfice opérationnel 4,87 milliards d'euros (+81.8%), le bénéfice octroyé par les différentes filiales de Nintendo atteignent enfin 3,65 milliards d’euros (+85.7%).Nintendo profite ainsi de sa rente de profit pour réinvestir massivement dans la recherche et le développement. Parce qu’il faut bien le dire, on se demande comment Nintendo pourra rebondir après la Switch. En attendant, si l’on manque de précisions sur ce sujet, on sait simplement que le constructeur ne dévie pas de ses objectifs et cherche toujours à proposer “une expérience ludique unique”, comme l’explique Shuntaro Furukawa.En attendant, toujours est-il que sa console se vend comme des petits pains. 28.83 millions de Switch écoulées cette année, c’est bien au-delà des prévisions qui étaient de l’ordre de 19 millions de Switch vendues, en mars 2020. Côté jeux, il s’est écoulé 238,88 millions de jeux, contre 140 millions selon les prévisions de mars.La console devient ainsi la 8e console la plus vendue de tous les temps. La Switch se place ainsi devant la Game Boy Advance (81,51 millions de consoles) et la Xbox 360 (84 millions de consoles). Ce rythme effréné devrait ainsi permettre à la Switch de dépasser la Wii (101,63 millions) et la PS1 (102,4 millions), mais la DS (154,02) et la PS2 (155,01 millions) restent encore à bonne distance de la Switch. En attendant pour l’année 2021, les prévisions sont de 25.5 millions de ventes de Switch (et non pas 30 millions comme le laissait entendre Nikkei) et 190 millions de jeux.Côté jeux justement, Nintendo enregistre également quelques records. Mario Kart 8 Deluxe est en phase de devenir le jeu le plus vendu de sa série (il ne lui reste plus que 2 millions à faire), Zelda BOTW cumule le triple des ventes de Twilight Princess, Link’s Awakening est pour sa part le deuxième jeu Zelda le plus vendu de sa série, derrière Zelda 1 sur NES. Smash Ultimate se classe dans le top 10 des meilleures ventes au Japon. Pokémon Epée & Bouclier devient le troisième Pokémon le plus vendu de tous les temps et Mario 3D World devient le deuxième meilleur lancement de la série des Mario 3D, ce qui lui permet de réaliser en 6 semaines les ventes du jeu original alors que Mario Maker 2 n’a toujours pas atteint le cumul des ventes 3DS et Wii U de Mario Maker premier du nom.Parce qu’on sait que ces données peuvent paraîtres abstraites, voici donc la liste des 10 jeux Switch les plus vendus et quelques-autres chiffres annoncés par Nintendo :1. Mario Kart 8 Deluxe (35.39 millions, +10.62)2. Animal Crossing: New Horizons (32.63 millions, +20.85)3. Super Smash Bros. Ultimate (23.84 millions, +5.01)4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (22.28 millions, +4.86)5. Pokémon Epée & Bouclier (21.10 millions, +3.73)6. Super Mario Odyssey (20.83 millions, +3.42)7. Super Mario Party (14.79 millions, +4.69)8. Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli (13.28 millions, 1.31)9. Splatoon 2 (12.21 millions, +2.08)10. New Super Mario Bros. U (10.44 millions, +3.84)- Ring Fit Adventure (10.11 millions, +7.38)- Luigi’s Mansion 3 (9.59 millions, +3.26)- Super Mario 3D All-Stars (9.01 millions, nouvelle IP)- Super Mario Maker 2 (7.15 millions, +1.67)- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (5.59 millions, nouvelle IP)- The Legend of Zelda: Link’s Awakening (5.49 millions, +1.11)- 51 Worldwide Games (3.14 millions, nouvelle IP)- Paper Mario: The Origami King (3.12 millions, nouvelle IP)- Hyrule Warriors : L’ère du Fléau (3.07 millions, nouvelle IP)- Pikmin 3 Deluxe (2.04 millions, nouvelle IP)- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (1.52 millions, nouvelle IP)- Mario Kart Live: Home Circuit (1.27 millions, nouvelle IP)Enfin, Nintendo en profite pour annoncer que Chris Meledandri, l'actuel PDG d'Illumination Entertainment (Moi, moche et méchan!, film Mario de 2022), sera proposé comme Outside Director lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 29 juin prochain. Ce qui s’accorde également avec le fait que Nintendo souhaiterait réaliser de nouveaux films d’animation avec d’autres de ses licences. Super Mario qui devrait revenir sur grand-écran d’ici l’horizon 2022 ne serait donc pas la seule licence Nintendo que l’on retrouvera sur grand-écran prochainement.En complément :C’était une affaire qui avait fait grand bruit lorsqu’elle avait débuté, Epic intente un procès contre Apple pour protester contre la suppression de Fortnite de l’Apple store, et contre la commission de 30% prélevée lors de chaque achat de jeux et achats in-game depuis l’Apple store.En effet, en août 2020, Epic après avoir protesté contre cette commission jugée trop élevée par la société, a décidé de contourner intentionnellement le système de paiement de l’Apple store depuis Fortnite. Epic a donc vu son titre être retiré de la boutique d’Apple et décida d’intenter un procès. En conséquence, Apple déposa un contre-procès contre Epic, affirmant que la société a délibérément violé les termes du contrat avec Apple.Voici donc comment commence ce grand embargo entre deux géants du numérique. Epic, avec son armée d’acolytes (dont Microsoft notamment) plaidant communément contre Apple et le mode de fonctionnement de l’Apple store, et Apple qui se retrouve littéralement seul face à cette vague.L’enjeu derrière est de permettre notamment l’arrivée d’autres stores sur IOS, ce qui profiterait ainsi à Epic notamment qui pourrait songer à installer son Epic Games Store sur la plateforme (petite précision à son sujet, la commission prélevé par Epic sur son store est de 12%, c’est la commission la plus basse actuellement sur le marché qui devrait également être adoptée par Microsoft sous peu). Un même procès devrait se dérouler également prochainement entre Epic et Google pour les mêmes raisons, bien que le cas de Google soit assez différent de celui d’Apple.Cependant, ce qui devait être un simple procès concernant seulement deux géants du monde du numérique impacte finalement tous les grands acteurs de l’industrie du jeu vidéo puisque de nombreux documents qui n’auraient jamais dû être dévoilés au grand-public ont été utilisés comme pièce à conviction, et cela concerne des acteurs divers et variés.On apprend ainsi que Fortnite a généré 9 milliards de dollars entre 2018 et 2019, tout comme le fait que la Switch était à cette période la quatrième plateforme la plus lucrative pour Fortnite, derrière le PC, la Xbox One et la PS4 qui représente plus de 50% du total. Par ailleurs au sujet de Fortnite, Epic révèle aussi que Samus Aran aurait dû arriver dans le free-to-play, mais que Nintendo n’a pas souhaité travailler avec Epic.Quelques informations notamment sur la mise en place du cross-play de Fortnite avec Sony, l’argent que rapportent les jeux gratuits proposés sur l’Epic Games Store et la somme qu’Epic lève chaque semaine pour les proposer ou encore le fait que Microsoft n’a jamais été rentable avec ses ventes de consoles mais se rattrape avec les profits liés au Game Pass.Enfin, on apprend également que indique dans un chaque contrat proposé avec ses partenaires localisés sur le territoire japonais qu’ils ne peuvent d’aucune façon être liés avec les yakuzas, des groupes “anti-sociaux” japonais. Le contrat (page 19) stipule également les choses suivantes :Un fait qui pourrait sembler évident pour nous mais au Japon, le problème est de plus grande envergure puisque leur ancrage dans la société japonaise est très important. En 1992, le Japon vote même la loi anti-gang et depuis 2010, les citoyens ne peuvent plus faire appel aux yakuzas sous peine de très lourdes sanctions. Cependant, même si le gouvernement tente par tous les moyens de les surveiller et de les gérer, les yakuzas restent très actifs dans le pays.En complément : Petit Dej PN du 4 mai 2021 : Du Samus dans Fornite révélé, Fort triumph en approche, Save me Mr Tako: Definitive Edition et Skate City C’était assez prévisible, et c’est finalement arrivé : la Gamescom 2021 se déroulera en mode virtuel, comme en 2020. En effet, le grand salon européen se déroulant chaque année à Cologne n’accueillera pas de public cette année encore, pandémie oblige.Ainsi, le rendez-vous est donc donné sur le net, du 25 au 27 août 2021, délai durant lequel les conférences se succèderont. Notez d’ailleurs que le portail de la Gamescom 2021 a été repensé avec une amélioration de l’interface, l’ajout horaires personnalisées notamment.Enfin, avant que la Gamescom ne commence le 25 août avec son fameux Night Live présenté par Geoff Keighley, le devcom se tiendra le 23 août et les professionnels de l’industrie seront invités à y prendre part. Les organisateurs promettent ainsi un programme alléchant et la création d’une plateforme d’affaires évoluée pour l’industrie du jeu vidéo.En complément : Petit Dej PN du 7 mai : Un Gamescom 2021 entièrement virtuel, la résurrection de Nightmare Busters, F-Zero sous amphétamines, un Baldur's Gate surprise et du sport Activision-Blizzard a profité de cette semaine pour dévoiler ses résultats financiers pour son premier trimestre de cette année 2021. Le groupe a obtenu ce trimestre un chiffre d’affaires de 1.8 milliards d’euros (+27%) et un bénéfice net de 514 millions d’euros (+23%). La hausse de ces chiffres est motivée par la franchise Call of Duty qui n’a de cesse d'apporter toujours plus de bénéfices à son éditeur Activision.Activision enregistre en effet un chiffre d’affaires de 741 millions d’euros et 367 millions d’euros de bénéfice opérationnel, alors que Blizzard ne génère “que” 401 millions d’euros de chiffre d’affaires et 173 millions d’euros de bénéfice opérationnel. Enfin, King (Candy crush) a engrangé ce trimestre 506 millions d’euros de chiffre d’affaires et 168 millions d’euros de bénéfice opérationnel.Call of Duty est le principal moteur de ces chiffres : les dépensent des joueurs en achats in game ont augmenté de 60% et COD Mobile enregistre 500 millions de téléchargements depuis sa publication en 2019. Tandis que Blizzard est à la peine. L’extension de World of Warcraft, Shadowlands est certes un succès mais le nombre de joueurs actifs sur les titres de Blizzard n’a de cesse de décroître. Aujourd’hui, ce nombre est de 27 millions de joueurs contre 38 millions en 2018.Alors que ses résultats financiers ne devraient pas tarder à être dévoilés, EA annonce l’acquisition d’un nouveau studio : Metalhead Software. A l’origine de Super Mega Baseball. Ainsi, le géant basé à Redwood étoffe son catalogue EA Sports.Aujourd’hui composé de 7 sports : le football (FIFA), le hockey sur glace (NHL), le football américain (Madden NFL), les arts martiaux (EA Sports UFC), le football américain universitaire (EA Sports College Football), le golf (EA Sports PGA Tour) qui signe son grand retour et la F1 avec l’acquisition de Codemasters. Le baseball serait donc le huitième sport représenté par les franchises EA Sports.Cependant si la plupart des franchises du catalogue EA Sports sont en concurrence avec celles du catalogue 2K Sports, Super Mega Baseball fait face non pas à 2K mais à Sony et sa franchise MLB The Show. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé mais on devrait en savoir un peu plus avec la publication des résultats financiers d’Electronic Arts prochainement.- Le marché du jeu vidéo mondial pèse désormais 300 milliards de dollars, ce qui représente plus qui les secteurs de la musique et du cinéma combinés, d’après une étude menée par le cabinet du conseil Accenture.- SEGA, Bandai Namco, Gearbox Entertainment, Verizon, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Binge et XSEED Games annoncent leur participation à l’E3 2021.- Activision dément les propos de GamesIndustry qui évoquaient un licenciement chez Toyforbob (Crash Bandicoot 4, Skylanders) mais précise qu’une partie des équipes a été envoyée en renfort pour Call of Duty: Warzone.Sources : jeuxvideo.com