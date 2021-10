[Eco de la semaine] NetEase rachète le studio de Suda51 (No More Heroes), Xbox fait le point sur ses objectifs (Game Pass, rachats...) et le mobile fait parler de lui

NetEase s’offre Grasshopper Manufacture, le studio de Suda 51

"NetEase Games est une société de joueurs passionnés, et beaucoup d'entre eux sont des fans de Grasshopper Manufacture Inc. Les jeux de M. Suda ont des caractéristiques uniques. Ils témoignent de sa philosophie de conception et de sa quête artistique dans tous les domaines, du concept au contenu. Grasshopper Manufacture Inc. a également intégré des styles et des éléments issus de divers médias, tels que le film noir, le roman policier, le punk rock, l'électronique psychédélique, le cyberpunk, etc. En outre, Grasshopper Manufacture Inc. est unique en son genre en termes de création d'ambiance, de conception de mouvement et de conception de rythme narratif. Leur forte passion pour la créativité, qui perdure depuis des décennies, est extrêmement admirable. NetEase est honoré d'être le compagnon de M. Suda et de Grasshopper Manufacture Inc. dans ce nouveau voyage vers l'avenir. Nous espérons donner au studio une liberté de création et un soutien suffisant en termes de ressources afin de lui permettre de créer des œuvres encore plus sensationnelles pour les joueurs du monde entier." Communiqué officiel de NetEase Games.

Xbox fait le point sur ses objectifs et ses ventes

Available Now with Xbox Game Pass | Fall 2021

“Nous sommes donc toujours à la recherche de personnes et d'équipes qui pourraient correspondre à notre stratégie. Nous n'avons certainement pas fini. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de calendrier où je dois acquérir des studios avant une certaine date. Si nous trouvons un studio qui nous convient, nous partageons ce que nous essayons de faire et ce qu'ils essaient de faire, et si nous sentons que nous pouvons nous améliorer ensemble, alors ça fonctionne.” Phil Spencer

PlayStation, Netflix et Square Enix : chacun son jeu pour le mobile

En bref cette semaine :

Fortnite x Resident Evil Chris Redfield and Jill Valentine Trailer

Alan Wake Remastered | Launch Trailer

Si l’on vous parle d’un éditeur chinois qui investit énormément cette année en rachetant des actions ou des studios, en investissant dans la création d’indépendants… tout le monde pense directement à Tencent Games. Cependant, la 9e plus grande entreprise au monde n’est pas la seule à investir puisque NetEase Games suit la même stratégie, à son échelle.Ainsi, l’éditeur s’offre les services de Grasshopper Manufacture (appartenant auparavant à GungHo Online Entertainment), un studio japonais fondé par le créateur de No More Heroes, qui rejoint donc le groupe par la même occasion. Et il ne devrait pas être seul puisque le créateur des licences Monkey Ball et Yakuza, Toshihiro Nagoshi, vient de quitter Sega pour, hypothétiquement, rejoindre NetEase Games.Après la Chine, direction les Etats-Unis où Microsoft investit aussi massivement dans le média. Sa division gaming fait ainsi le point sur ses objectifs et ses ventes. Tout d’abord pour ce qui est de ses ventes, la société basée à Redmond affirme que son Game Pass a une base d'abonnés en constante augmentation (+37,48% en un an) bien que celle-ci soit inférieure aux objectifs fixés, Microsoft visant une augmentation de 47,79% dans l’année.Le nombre d’abonnés au service a ainsi dépassé le cap des 20 millions que s’était fixé Microsoft et devrait très probablement augmenter encore cet hiver avec les sorties de Forza Horizon 5, Halo Infinite, Minecraft (sur Game Pass PC) ou encore Age of Empire IV.Parallèlement, Phil Spencer (PDG de la division Xbox) s’est exprimé en affirmant que les rachat continueront, sans pour autant avoir un rythme régulier. Depuis celui de la maison mère de Bethesda (Doom, The Elder Scrolls, Fallout…) l’an dernier pour le montant astronomique de 7,5 milliards de dollars, la firme était restée un peu plus calme alors que Sony depuis plusieurs mois commence à sortir les armes. Au sujet de Sony, Phil Spencer a également reconnu que Xbox n’a jamais réellement fait jeu égal avec la firme nippone au niveau de ses exclusivités en 20 ans d'existence.Pour Sony, le gaming est devenu la première source de revenus du groupe. Et si la PS5 se porte à merveille, ce n’est pas le cas du mobile. Après plusieurs coups d’essai, l’entreprise japonaise a décidé de vendre sa division mobile.GSN Games (GSN Casino) appartient donc désormais à Scopely (Marvel Strike Force, The Walking Dead: Road to Survival), un éditeur américain spécialisé dans le mobile. Le montant total de la transaction s’élève à 1 milliard de dollars et une partie sera payée en action dans l’entreprise. Sony garde donc malgré tout un pied dans le secteur.Du côté de Square Enix, on opte pour une stratégie opposée. Déjà bien implanté sur la plateforme, l’éditeur Tokyoïte annonce la création d’un nouveau studio : Square Enix London Mobile. Celui-ci mobilise de nouveaux talents, déjà à l'œuvre sur deux projets : Avatar, le dernier maître de l’air (co-développé avec Navigator Games) et Tomb Raider Reloaded, annoncé pour début 2022.Enfin du côté de Netflix, si le géant américain spécialisé dans le streaming de contenu a récemment acquis Night School Studio (Oxenfree, Afterparty), la direction a tenu à clarifier ses objectifs auprès de ses investisseurs. Celle-ci compte bien réaliser d’autres rachats mais ceux-ci se feront au compte-goutte, lorsque de bonnes occasions se présenteront à eux. Notons que pour l’heure, Netflix ne compte proposer que des expériences gaming sur mobile et s’annonce plus comme un concurrent à l’Apple Arcade d’Apple qu’au Xbox Game Pass de Microsoft.- En France, le classement des meilleures ventes de jeux vidéo ne change pas. Les jeux classés sont les mêmes et échangent juste quelques positions. FIFA 22 (PS4) reste de fait leader, suivi de Metroid Dread puis FIFA 22 (PS5). Enfin, Far Cry 6 (PS5 et PS4) ferme la marche.- Au pays du soleil levant, l’adaptation du manga Demon Slayer renverse la concurrence. Seule Samus (22 000 ventes pour Metroid Dread) parvient à se frayer un petit espace entre les versions PS4 (94 000 ventes) et PS5 (20 000 ventes) du jeu. The Idolmaster, Back for Blood (PS4) et Monark finissent de compléter le top 5. Côté console, la Switch OLED s’est vendue à 32 000 exemplaires, soit 2 000 de plus que la Switch classique. Notons également les ventes de la Xbox Series S qui dépassent celles de la PS5 Digital Edition.- Du côté des USA, la PS5 met fin au record de la Switch. Depuis 33 mois consécutifs, la console de Nintendo s’était imposée comme la console la plus vendue aux Etats-Unis. Cependant, la présence de Sony met fin à cette impressionnante série puisque la PS5 s’impose comme la console la plus vendue dans le pays en septembre. Au niveau du software, NFL 22, FIFA 22 et NBA 2K22 sont les trois meilleures ventes de ce mois de septembre.- Alors que son partenariat avec la FIFA pourrait prendre fin, Electronic Arts annonce la création d’un nouveau studio. Dirigé par Marcus Letho (co-créateur de Halo) et basé à Seatle, on ne sait pas encore sur quoi ce nouveau studio encore sans nom travaillera.- Fortnite annonce un nouveau partenariat. Alors qu’elle se bat avec Facebook pour savoir qui parviendra à créer le métaverse (univers parallèle totalement virtuel) le plus important, la société de Caroline du Nord annonce un nouveau partenariat avec Capcom autour de Resident Evil. Après The Walking Dead, la série culte de Capcom est la suivante à marquer les célébrations d'Haloween organisées dans Fortnite. Très prochainement, un nouveau partenariat devrait également voir le jour pour la sortie aux Etats-Unis de Dune, film ayant rencontré un très fort succès lors de sa sortie en France le mois dernier. Au stade de rumeur, ce partenariat devrait intégrer les personnages de Paul et sa mère, une danse inspirée de la marche des sables, etc…- Epic Games Publishing, le label d’édition fondé par Epic Games l’année dernière annonce qu’il sera l’éditeur des productions de deux studios indépendants : EYES OUT (dont le co-créateur n’est autre que le guitariste du groupe Guns N’Roses) et Spry Fox (crée en août par Cory Davis, réalisateur de Spec Ops : The Line). Depuis sa création, Epic Games Publishing a déjà édité le remaster d’Alan Wake par Remedy (Control) et s’apprête à lancer dès le mois prochain le très mystérieux KID A MNESIA EXHIBITION sur PS5 et Epic Games Store, avec le groupe de rock britannique Radiohead.- Focus Entertainment (ex Forcus Home Entertainment) rachète le studio parisien Douze-Dixièmes (Shady Part of Me). Le groupe français en profite pour renouveler au passage son partenariat avec Saber Interactive (SnowRunner, World War Z…), studio du groupe suédois Embracer Group, qui devrait ainsi produire cinq jeux entre 2023 et 2026.