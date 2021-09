Eastward, la perle indépendante à ne pas manquer, enfin disponible

Si vous ne savez pas quoi acheter en ce moment mais que vous êtes fans de Zelda like (genre le 3) et de pixel art de très grande qualité, ne cherchez plus ! Le titre des développeurs chinois de Pixpil et édité par ChuckleFish Games (Stardew Valley) est désormais disponible sur l'eShop et s'avère une véritable pépite (il faudra débourser 22,49 € jusqu'à ce soir avant que le prix ne bascule à 24,99 €). D'ailleurs, on vient de perdre notre Boris qui a cédé dès hier à la précommande du jeu (bon jeu amigo). Comme on ne devrait plus le voir avant une trentaine d'heures, rappelons le principe du titre.

Nous nous retrouvons en présence de John, un grand barbu mineur, et Sam sa jeune fille pleine d'énergie qui l'aide dans ses activités. Tous les deux habitent un village sous-terrain de l'île Cocotte, pas très reluisant : les inégalités sociales sont nombreuses et à cause du miasme qui a envahi la Terre, la surface est devenue un territoire très dangereux où plus grand monde ne se risque.

Notre duo va donc partir en quête, croiser d'autres villages, explorer de nombreux lieux et donjons (avec boss à démolir). Le gameplay est simple et s'articule sur la complémentarité des deux personnages. John est grand et fort et pourra frapper les ennemis grâce à sa poêle puis avec d'autres armes. Il peut également poser des bombes. De son côté, Sam possède des pouvoirs spéciaux : elle peut immobiliser des ennemis, se débarrasser d'obstacles. A vous de jongler via un bouton pour switcher de l'un à l'autre selon les besoins à l'écran pour surmonter quelques puzzles.

Doté d'un univers très travaillé et de nombreux personnages à croiser haut en couleurs, c'est un titre très bavard qui devrait vous tenir en haleine un bon moment, même si on pourra regretter quelques quêtes Fedex tombant un peu comme un cheveu sur la soupe car donnant l'impression d'étirer le gameplay un peu inutilement.

Échappez au joug tyrannique de la société souterraine de Île Cocotte, et prenez part à une aventure unique à la surface avec le duo insolite d'Eastward! Découvrez des colonies aussi belles qu'étranges, et rencontrez de nouveaux amis au cours de votre périple ferroviaire à travers le monde.



Combinez les talents de John et Sam pour résoudre des énigmes dans des donjons, affrontez des ennemis étonnants, et survivez au miasme mortel. Parviendrez-vous à lever le voile sur les pouvoirs mystiques de Sam, et à restaurer la paix dans les terres ravagées d'Eastward?

• Découvrez le monde étrange et merveilleux d'Eastward. Montez à bord du train décrépit traversant le continent en ruine de part en part, et descendez-en quand bon vous semble pour explorer les villes animées, les étranges campements et les forêts obscures que vous verrez en chemin.





• Repoussez des monstres terrifiants et des boss féroces avec l'arme de prédilection de John, qu'il s'agisse d'un lance-flammes, d'un lance-rouages, ou de votre fidèle poêle à frire. Vous vous sentez d'humeur magnanime? Essayez de les étourdir avec l'explosion cinétique de Sam.



• Contrôlez alternativement John et Sam pour résoudre des problèmes liés à l'environnement et traversez de redoutables donjons. Séparez vos deux personnages pour accéder à des passages cachés, et restez unis pour affronter les endroits les plus dangereux.



• Apprenez à connaître des personnages hauts en couleur! Plongez dans cette aventure fortement narrative pleine d'émotion et d'humour déjanté.



Cuisinez de bons petits plats typiquement Eastwardiens grâce à des produits (généralement) frais ou bio que vous aurez obtenus dans des forêts toxiques, des fermes à pocrabes, ou des centres commerciaux abandonnés. Ces mets délicats vous procureront des bonus de santé, de force, et d'autres avantages secrets. Eastward est disponible en français depuis ce 16 septembre 2021. Comptez 1765 Mo pour l'accueillir sur votre carte mémoire et pensez à charger le patch 1.04 avant d'y jouer pour profiter au mieux du titre.

