News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Rise - Gameplay Demo TGS 2020 [HD 1080P] 27/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mars 2021 sera marqué pour les fans de la série Monster Hunter par la sortie de Monster Hunter Rise, un jeu exclusif à la Nintendo Switch qui a fait l'objet de plus amples détails lors du TGS Online de la part de Capcom, son éditeur.La séquence de gameplay dévoilée par Capcom nous permet notamment de découvrir plus en détail certains aspects du jeu, tels que les Shrine ruins (on ne traduira pas ce nom en français en attendant une traduction officielle de la part de l'éditeur), l'utilisation du "wire bug", l'utilisation combinée d'un Palamut et d'un Palico, et évidemment un exemple de combat contre une grosse bestiole de Monster Hunter Rise qui nous montre comment mettre en oeuvre les nouvelles mécaniques de jeu.Voici cette séquence, disponible sur la chaîne YouTube GamersPey Le gameplay nous montre qu'on peut adresser des ordres à son Palamute, il sera d'ailleurs possible d'utiliser un raccourci dans le menu pour donner des instructions plus rapidement. Il faut savoir qu'un Palamute ne pourra pas mourir : s'il devient trop faible, il s'éloignera du combat pour récupérer des forces et reviendra ensuite vous aider.Le "wirebug" apporte une nouvelle dimension exploratrice à Monster Hunter : on avait déjà pu comprendre qu'il permettrait de s'accrocher aux murs et d'escalader des pans de falaise abruptes. Cet item a une capacité d'action limitée : on ne peut normalement qu'en utiliser deux à la fois, et il est nécessaire d'attendre qu'il se recharge pour l'utiliser à nouveau.Capcom a néanmoins révélé qu'une quête secondaire nous permettra de passer de deux à trois wire bugs dans son équipement. Cet accessoire nous permettra aussi de réaliser des sauts de géant dans le jeu, et ainsi explorer plus loin. Les armes du jeu auront leur propre façon de s'associer au wire bug pour donner des combinaisons et des mouvements spéciaux que les joueurs découvriront au cours de leur partie.A lire aussi : Coup d'oeil sur les amiibo Monster Hunter Rise Ces nouveaux aspects ne doivent pas inquiéter les habitués de la série, a tenu à rassurer Capcom, qui a aussi souligné que d'anciennes créatures de la saga feraient leur retour dans cette nouvelle version.Monster Hunter Rise sortira sur Nintendo Switch le 26 mars 2021.Source : Dualshockers.com