News Dry Drowning (Switch)

Dry Drowning est un visual novel porté sur les écrans de notre Switch par l'éditeur italien Leonardo Interactive, via son label VLG Publishing. Une édition en Anglais (il y a aussi Italien, Japonais, Chinois mais pas de Français), optimisée au niveau de son interface pour notre console. Du roman policier noir, dans un futur proche dominé par des forces obscures "occupant le pouvoir". Au menu, une histoire à plusieurs volets composés par 150 fils narratifs et trois fins totalement différente à débloquer.





Le personnage principal est le détective privé Mordred Foley, un vieux briscard au passé trouble, traquant un tueur en série dans cet univers dystopique, très martial et dictatorial. Le scénario n'hésite pas à se pencher sur les thèmes du "racisme, de l'immigration, du sexisme et de l'extrémisme politique".





Pour démêler les nombreuses informations, vous pourrez utiliser le système du "Living Nightmare", vous indiquant si un personnage ment, s'il peut être de confiance. Une aide de choix car le monde proposé semble surtout habité par des loups impitoyables. On découvre ensemble la bande-annonce de ce jeu sortant le 22 février 2021 sur l'eShop et pesant sur la balance 932 Mo. Les graphismes sont particuliers et renforcent la noirceur désespérée de cet univers glauque. Le jeu sera proposé à 24,99 €. Le titre est compatible avec la manette pro.





Dry Drowning coming to Nintendo Switch! 02/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube