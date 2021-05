Même s'il aura fallut attendre la fin du stream pour une annonce somme toute assez brève, il n'en aura pas fallu plus pour enflammer le cœur des fans.





Dragon Quest XII est dans les tuyaux et il aura fort à faire pour surpasser un 11ème épisode considéré par beaucoup comme l'un des tous meilleurs de la franchise.





Les fans de Metroid Prime le savent, un simple logo peut parfois faire couler beaucoup d'encre et c'est clairement le cas de ce nouveau Dragon Quest dont le titre présenté est en total décalage avec l'esprit habituel de la série :

Vous aurez des options à disposition vous permettant de jouer au jeu à votre manière. De plus, certaines décisions prises par un personnage pourront avoir un immense impact sur l'ensemble du jeu. Une impression qui sera confirmé par le créateur de la série lui même, Yuji Horii, qui nous explique que ce nouvel opus sera une sorte de Dragon Quest pour adulte.





Il ajoute que l'équipe envisage de changer le système de combat classique, en précisant toutefois qu'il ne sera pas changé du tout au tout.







Un dernier point qui peut laisser les fans dubitatifs car, bien que la série ai à plusieurs reprise été tenté de revoir son système de combat au tour par tour, les joueurs se sont toujours montré très frileux à cette idée.





Square Enix prévoit une sortie mondiale pour Dragon Quest XII, en revanche nous n'avons encore eu aucune fenêtre de sortie ni d'informations quant aux plateformes concernées.





Cependant, au vu de l'histoire commune entre la série et Nintendo et les différentes (re)sorties DS/3DS et Switch qui ont rendu l'ensemble des titres principaux de la franchise disponible sur les machines de BigN, il serait surprenant de ne pas le voir débarquer sur ces machines.