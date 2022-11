Doctor Who débarque dans Fall Guys

Fall Guys Doctor Who Gameplay Trailer - Nintendo Switch 11/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'univers de Doctor Who s'apprête à débarquer dans Fall Guys ! Le Seigneur du Temps et toute sa clique sont désormais disponibles dans le jeu free-to-play.Disponible sur Nintendo Switch et consoles, la dernière saison de Fall Guys nous fait voyager à travers la science-fiction avec notamment Star Trek et donc le Doctor Who. Fall Guys a en effet annoncé aujourd'hui un partenariat avec la BBC.Du 11 au 11 novembre, la collaboration prendra forme via plusieurs achats possibles dans la boutique du jeu : un costume des terribles Daleks, du 4e, du 11e et du 13e Docteurs seront disponible ainsi qu'une emote avec le fameux tournevis sonique qui équipe le Docteur dans ses voyages dans le temps et l'espace.Voici le trailer présentant les skins en question :Fall Guys est disponible gratuitement sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop.