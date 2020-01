News Devil May Cry 3 Special Edition (Switch)

Devil May Cry 3 Special Edition Switch footage 23/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pas de repos pour Devil May Cry. La franchise de Capcom complète son entrée sur la Nintendo Switch avec la sortie le 20 février de Devil May Cry 3 Special Edition, apès avoir déjà édité les deux premiers opus. Si cet opus va nous permettre de profiter en version mobile de cet excellent opus en respectant le jeu d'origine, son adaptation sur la console de Nintendo en profitera pour apporter un peu de dépoussiérage, par de petits ajouts bienvenus.Dans une vidéo publiée cette semaine, Nintendo Everything est revenu sur la fonction de changement de Style de combat à la volée, pouvant procurer à son personnage principal Dante certains avantages, chaque style apportant des mouvements particuliers avec une effficacité qui lui est propre. Dans la version d'origine, il n'était pas possible de changer de Style en cours de niveau, tout était fixé au départ. Ce problème sera résolu dans l'édition spéciale avec la possibilité de changer de Style de combat en cours de mission, comme cela a été implanté dans les épisodes plus récents 4 et 5, pour le moment non disponibles sur Switch.Ce changement dans la gestion des Styles pourra amener les joueurs à développer de nouvelles stratégies et, potentiellement, redécouvrir un ancien titre d'une autre façon. A surveiller donc.Source: Nintendo Enthusiast