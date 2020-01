News Devil May Cry 3 Special Edition (Switch)

Le site officiel du titre vient d'officialiser la chose et le teasing de Capcom n'était donc pas exagéré : Devil May Cry 3 Special Edition proposera pour la toute première fois de basculer entre différents styles de combat.Il s'agit donc bien d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de basculer entre les styles Gunslinger et Swordmaster, le premier étant orienté combat à distance tandis que l'autre se concentre sur les attaques de mêlée.Si l'option n'est pas inédite dans un beat them up, ni même dans la série Devil May Cry, ce sera bien la première fois que l'option sera proposée sur ce troisième épisode. A noter que cette version permettra bien de jouer Dante, comme c'était déjà le cas dans les Special Edition sorties sur les autres supports.