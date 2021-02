News Retromania Wrestling (Switch)

Mauvaise nouvelle pour les fans de catch à l'ancienne. Retrosoft Studios vient d'annoncer un report de la version Switch de son titre Retromania Wrestling d'environ deux semaines alors que la version PC reste prévue pour le 26 février.Représentant de Retrosoft Studios, Mike Hermann justifie ce second retard par la volonté de corriger le plus de bugs possibles pour la version Switch. Il explique également qu'une sortie trop anticipée ne pourrait que décevoir les fans qui ont déjà précommandé ce titre depuis bientôt une année.Il va donc falloir patienter encore un peu pour découvrir à nouveau l'ambiance de Wrestlefest sorti en 1991 dans cette version mise à jour de ce succès arcade. Et avec un roaster particulièrement retro doté des Road Warriors Hawk et Animal, la fête devrait être belle.Petit bémol, il ne devrait pas y avoir dans l'immédiat de lutteurs récents pour des questions de droits. La majorité des combattants sélectionnables sont à la retraite, décédés ou issus de licences plus petites des circuits américains, japonais ou européens. L'éditeur promet cependant que le roaster augmentera au fil du temps via des DLC.Un test à découvrir donc sur PN.Source: Retrosoft Studios