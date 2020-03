News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Annoncé pendant le Pokémon Day, Zarude est le dernier Pokémon fabuleux en date. On se demandait comment l'obtenir et on apprend aujourd'hui comment grâce à Serebii.net Si vous aviez regardé les bandes-annonces de Coco (pas le film de Disney/Pixar, mais le prochain film Pokémon), vous aviez pu apercevoir ces deux Pokémon, et c'est donc sans grande surprise que l'on apprend qu'ils seront finalement distribués à tous les joueurs qui iront voir le film au Japon.A partir du 17 avril, les joueurs nippon pourront réserver leur place et ainsi recevoir un code à utiliser via l’onglet Cadeau Mystère. Attention cependant, Zarude sera disponible à partir du 15 juin, mais sera de niveau 60. Pas de restriction en revanche pour Célébi Shiny qui sera disponible dès le premier jour de mise à disposition.On espère maintenant que tout cela sera étendu au reste du monde.