News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

ピクミン3 デラックス TVCM1 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ピクミン3 デラックス TVCM2 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ピクミン3 デラックス TVCM3 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ピクミン3 デラックス TVCM4 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis nos postes avancés en territoire nippon, on est un peu surpris par l’absence de Pikmin 3 Deluxe dans les rayons des enseignes spécialisées. Que ce soit chez Yodobashi ou Bic Camera, à Kobe ou Fukuoka, les rayons manquent cruellement de verdure : aucune carte de téléchargement en libre service, encore moins de PLV et certains vendeurs qui semblent apprendre la sortie imminente du jeu de Nintendo sur Switch... Comme si Nintendo avait un peu oublié sa franchise à domicile.Mais la firme de Kyoto semble maintenant décidée à faire un peu de bruit autour de la version Switch de son jeu de stratégie botanique en y dédiant quatre nouveaux spots promotionnels destinés aux petits écrans japonais et également visibles sur Youtube.Relevant la fâcheuse tendance qu'ont les vaisseaux à s'écraser aux abords de PNF-404 ou l'appétence des Pikmin pour les fruits juteux, espérons que cette mignonne piqûre de rappel suffise à assurer une réussite digne de la Switch à cette IP plutôt confidentielle habituée aux succès d'estime - mais aussi exemple de constance saluée par la critique, dont PN, que cette version Deluxe ne devrait pas faire mentir . Le calme au Japon, qui contrasterait avec les tactiques de Nintendo Europe , avant la tempête du 30 octobre et - rêvons - que Pikmin 4 ne sorte enfin des cartons dans lesquels il traine depuis bien trop longtemps ?