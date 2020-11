News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Visitez l'ile de Nintendo : code DA-6382-1459-4417

[Announcement]

The official Nintendo island in #AnimalCrossing: New Horizons is available to visit! Sleep on any bed in your home and enter the Dream Address below when speaking to Luna.



[DA-6382-1459-4417] pic.twitter.com/6cnycZomgI — Isabelle (@animalcrossing) November 19, 2020

Visiter une ile au hasard : c'est possible !

[Announcement]

With the #AnimalCrossing: New Horizons free Winter Update, you can now ask Luna to prepare a random dream for you to visit. Select the "Surprise me" option to visit a randomly selected dream, without the need for a Dream Address. pic.twitter.com/KEfyr7aS3J — Isabelle (@animalcrossing) November 19, 2020

Deux informations en une qui sont toutes les deux liées à la fonctionnalité des rêves mise en oeuvre dans une récente mise à jour d'ACNH : d'une part, Nintendo a diffusé son code onirique qui nous permet de visiter l'ile conçue par ses équipes.Et c'est sur Twitter que Marie, sur son compte officiel, a diffusé l'information :A lire aussi : notre Guide sur les rêves dans Animal Crossing Depuis la mise à jour 1.6.0 disponible depuis le 19 novembre 2020 , il est possible de visiter des iles au hasard.Pour profiter de cette fonctionnalité incroyable, il vous suffit de discuter avec Séréna, la délicieuse créature qui vous propose de vous emmener au pays des codes oniriques !Ces deux fonctionnalités suffiront-elles à raviver l'envie d'aller découvrir d'autres iles et chercher des sources d'inspiration pour ensuite décorer votre ile avec classe et goût ? Rien n'est moins sûr.A lire aussi : annonce de la mise à jour d'hiver dACNH Mais vous pouvez toujours venir discuter de vos découvertes sur le Discord de Puissance Nintendo , où on partage volontiers ses codes oniriques sur le salon #animal-crossing, évidemment !