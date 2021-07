News Pokémon Unite (Switch)

Gardevoir has officially arrived in #PokemonUNITE!

FR: Gardevoir Character Spotlight | Pokémon UNITE 30/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pendant que vous améliorez vos statistiques ou essayez de vous amuser avec tous les Pokémon, Tencent et Pokémon Company ont annoncé l'arrivée de Gardevoir (Gardevoir en français également) comme combattant.Nous apprenons que Gardevoir est un Pokémon Attaquant, possédant le Talent Synchro : Lorsque la vitesse de déplacement de ce Pokémon est réduite ou qu'il subit des dégâts sur la durée, il applique le même effet à l'adversaire qui le lui a infligé. Une fois activé, ce talent passe en récupération.Gardevoir est disponible dès à présent dans la boutique pour pour 8000 pièces ou 460 gemmes.Officialisé en même temps que Gardevoir, le prochain Pokémon combattant sera Blastoise (Tortank en français). Les starters de la première génération seront donc réunis avec Carapuce.Pour le moment, nous ne connaissons pas sa date de sortie ni même son prix.Bienvenue dans le monde merveilleux des leaks et rumeurs. Le leaker eclipse_tt semble avoir mis la main sur le contenu en approche dans le Moba. Bien entendu, aucune de ces informations n'a été confirmées pour le moment.Sont nommés comme Pokémon combattants :- Mélodelfe- Leuphorie- Nymphali- RongrigouSont nommés comme Pokémon aux rôles inconnus :- Nidoking- Mimitoss- Tauros- Coatox- Vortente- Statitik- Mygavolt- Exagide- Prédastérie- Nounourson- Concombaffe- Artikodin- Jirachi- Victini- XerneasAvec de grosses pincettes, nous pouvons envisager que l'arrivée de ces Pokémon rééquilibrera le roster et s'accompagnera de nouvelle map. En attendant, dites-nous ce que vous pensez de ce Pokémon Unite ou de quel Pokémon vous rêveriez de contrôler, et n'hésitez pas à (re)lire le test rédigé par Kurogeek après de longues heures de jeu !