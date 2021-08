News No More Heroes 3 (Switch)

Une visite guidé dans Perfect World et Call of Battle

No More Heroes 3 (Switch) - Perfect World & Call of Battle 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On continue les visites avec Neo Brazil et Damon Tower

No More Heroes 3 (Switch) - Neo Brazil & Damon Tower 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

No More Heroes 3, ce n'est pas seulement des combats

Marvelous a d'autres projets pour son assassin comme déboucher des toilettes et tondre les jardins.

No More Heroes 3 (Switch) - Toilet Rescue & Lawn Mowing 31/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Autre monde, autre visite, autre vidéo. Cette fois ci, bienvenue dans Perfect World et Call of BattlePerfect World est une zone qui a été conçue pour reproduire la banlieue américaine (stéréo)typique, avec des zones résidentielles et des restaurants. Un quartier assez pittoresque avec de jolies petites maisons avec des pelouses devant.Call of Battle est tout le contraire de Perfect World. C'est une zone désolée, conçue pour reproduire un champ de bataille dévasté (avec des barbelés, des bâtiments en ruine, etc.). Il est doté d'un filtre spécial qui donne à la zone une atmosphère assez rétro !Travis a bien l'intention de nous montrer différentes ambiances de son jeu et voici Neo Brazil et Damon Tower.Neo Brazil est une ville côtière, avec des bâtiments plutôt futuristes (et d'étranges structures ressemblant à des extraterrestres). Quant à Damon Tower, c'est une tour absolument massive construite par Damon Riccitiello (PDG d'Utopinia et ami d'enfance de FU). FU, n°1 du classement des super-héros galactiques, vous attend tout en haut. La tour est si énorme que vous pouvez la voir de beaucoup d'endroits différents dans le jeu !Toilet Rescue est assez simple : certaines toilettes ont un besoin urgent d'être réparées, et qui de mieux à envoyer qu'un assassin mortel de renommée mondiale pour les déboucher ? Trouvez le bon angle à l'aide du bâton en L, puis secouez ces Joy-Cons pour libérer les toilettes de leur (littéralement) destin de merde !Quant à Lawn Towing, cela fonctionne comme dans les titres précédents : certains jardins sont envahis par les mauvaises herbes, et Travis Touchdown est le seul à pouvoir leur donner une leçon dans le temps imparti. Attention : action de tonte intense garantie ! Assurez-vous simplement de ne pas surchauffer la tondeuse à gazon…Voici ce qui conclus pour le moment notre tour d'horizon du futur opus de la série. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaire. Le jeu est toujours prévu pour le 27 août 2021, et ce sur toute la planète.