C'est lors d'un livestream sur Twitch que Aaron Keller, réalisateur ayant succédé à Jeff Kaplan sur la série Overwatch, nous annonce quelques informations sur l'évolution de ce qui était le cœur du premier opus : les affrontements en PvP.







Ainsi il ne sera plus question dorénavant de combat à 6 contre 6 mais à 5 contre 5. Un choix qu' Aaron Keller explique lors du live :



"Overwatch a changé avec le temps. Nous sommes passé d'un jeu sans contraintes dans le choix des héros à certaines contraintes imposés. Nous avons fini avec un système de rôle défini lors du déroulement des parties. Nous sentons que c'est là la prochaine étape dans la manière de jouer à Overwatch"





Dorénavant, en lieu et place du système en 2-2-2 (2 soigneurs, 2 attaquants et 2 tanks), les équipes seront désormais composés de 2 soigneurs et 2 attaquants mais avec seulement 1 tank.





Un choix surprenant au vu de l'efficacité de la formule du jeu et qui pourrait déstabiliser les fans du première opus car, au delà des changements stratégiques et de la manière d’appréhender les parties que tout cela va imposer, il ne faut pas oublier qu'Overwatch est un jeu où l'Esport tient une grande place et qu'il paraît évident que réorganiser des équipes de 6 en 5 ne va pas être du goût de tous. D'ailleurs les premiers mécontentements dans les équipes professionnelles n'ont pas tardé à se manifester, ne comprenant pas que pour un changement aussi important, ils n'aient pas été consultés auparavant. Nombreux s'agacent d'avoir perfectionné leurs techniques pour maîtriser parfaitement le personnage tank pendant ces cinq années et de se retrouver ainsi le bec dans l'eau.





Ce changement radical semble avoir été motivé par la volonté de rendre les parties plus lisibles et d'impliquer davantage chaque membre de l'équipe, notamment avec un unique tank qui devra opter un style plus offensif. Winston se voit doter d'un nouveau tir secondaire pour abattre à distance un ennemi en fuite et Reinhardt connait quelques changements au niveau de ses capacités. Rappelons que les tanks ne sont pas toujours les personnages les plus plébiscités par le public, alors il faut attendre de voir concrètement si ces modifications importantes seront bénéfiques au final sur le gameplay du jeu. En revanche, ces changements qui vont être longuement discutés confirment que nous ne sommes pas prêt de voir débarquer Overwatch 2 dans les prochains mois.







En attendant de plus amples informations, nous vous invitons à jeter un œil au livestream qui nous offre des images du jeu en action.

Overwatch 2 Developer PVP Livestream 24/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rappelons qu'actuellement Overwatch célèbre son 5e anniversaire avec un événement spécial se déroulant du 18 mai au 8 juin 2021, avec un programme qui change quotidiennement.

Overwatch Seasonal Event | Overwatch Anniversary 2021 24/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube