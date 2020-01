News The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch)

Link n'est pas du genre à aller se promener les mains nues. Il est en général plutôt bien équipé, et les armes ont fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des concepteurs de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un fan s'est dit qu'il serait intéressant de recréer ces armes en vrai, et a partagé une photo de son équipement sur les réseaux sociaux.Et c'est sur Reddit, évidemment, qu'on a pu découvrir son arsenal militaire composé d'épées, de flèches, de boucliers et autres lances venues tout droit du jeu. Le résultat est vraiment réussi, et devrait faire très envie aux fans de cosplay qui ne sauraient pas quelle arme choisir !C'est donc un utilisateur de Reddit qui a posté une photo de ses créations sur ce réseau social, les fans de cosplay devraient donc apprécier :Le résultat est vraiment très réussi, surtout quand on pense qu'à la base, ce bricoleur est parti de tuyaux en plastique et de mousse ! Comme quoi le talent, ça ne s'apprend pas !Source : Destructoid