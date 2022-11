Découvrez la collection Eastpak en collaboration avec Super Mario

[Super Mario x Eastpak] A look at the upcoming collection 11/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Depuis un peu plus de dix ans, Nintendo a décidé de multiplier les partenariats avec de grandes marques pour faire connaître ses licences et surtout les rentabiliser un maximum : Zelda, Mario, Pokémon... pas une saison ne passe sans un nouvelle collaboration dans le textile, les jouets et autres accessoires.Aujourd'hui, c'est la collaboration avec la marque de sac Eastpak qui est au centre des attentions. Présentée en avant-première la Paris Games Week, la future gamme de produits arrivera prochainement en Europe.Voici une vidéo présentant la collection :L'iconique trousse et le sac à dos seront évidemment de la partie avec également un sac bagage aux motifs des pièces dorées des jeux Super Mario. Objet plus insolite : un cube "?" semble permettre de ranger et transporter quelques objets. A voir quel usage vous en ferez !Rendez-vous à la Paris Games Week pour découvrir cette collaboration, avant son arrivée d'ici les prochains mois dans les boutiques françaises !Source : Gaming Boulevard