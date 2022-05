Découvrez la cinématique d'ouverture de Mario Strikers Battle League Football

Mario Strikers: Battle League Opening Cutscene (JP) 05/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévu sur Nintendo Switch le 10 juin prochain, Mario Strikers Battle League Football se dévoile chaque jour un tout petit peu plus. Après un déluge de détails croustillants offerts par Nintendo Japon, puis une séquence de gameplay réjouissante, c'est maintenant la cinématique d'introduction du jeu qui est disponible sur YouTube.La voici — on adore :On retrouve dans cette séquence tout ce que l'on aime dans Mario Strikers Battle League Football : la violence gratuite, les coups spéciaux, la guitare électrique emblématique de la série. Tout y est !Hier, on vous présentait quelques offres chez les e-commerçants pour vous offrir le jeu avec un cadeau, comme une écharpe à la FNAC ou un t-shirt chez Micromania, ou un tarif plus intéressant comme chez Amazon ou Cdiscount. On vous en dit plus dans la news consacrée au sujet.Mario Strikers Battle League Football sortira sur Nintendo Switch le vendredi 10 juin 2022, on a toujours hâte de le retrouver sur nos consoles, après près de 15 ans d'absence !Source : GameXplain