Découvrez No More Heroes III en vidéo avec RYoGA

Découverte : No More Heroes III (Switch) 28/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, les joueurs ont pu découvrir le troisième et apparemment dernier jeu de ce qui restera peut-être une trilogie : No More Heroes III. RYoGA, qui a testé le jeu dans nos colonnes a également publié sur sa chaîne YouTube une vidéo "Découverte" du titre :Dans cette vidéo de 45 minutes, RYoGA découvre le début du jeu, qui commence vous allez le voir de façon très originale. On n'en attendait pas moins de Suda51, le créateur du jeu et réalisateur de ce volet, et on vous laisse découvrir tout cela dans cette vidéo.Travis Touchdown, le protagoniste du jeu, est dans ce nouvel opus opposé à une invasion extraterrestre. Pour y parvenir, il va devoir affronter des créatures peu réjouissantes venues des 4 coins de la galaxie, armé de son célèbre katana.Et dire qu'il pensait se ressourcer en revenant dans sa ville natale de Santa Destroy !