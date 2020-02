News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

UNBOXING! Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Edition 02/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing: New Horizons s'approche à grands pas. Cette semaine a vu l'ouverture des pré-chargement du jeu sur l'eShop mais aussi la polémique concernant les transferts de sauvegarde où la situation reste très confuse.Aux dernières nouvelles, lors de la sortie du jeu, le jeu ne sera pas compatible avec le système de sauvegarde dans le nuage du Nintendo Switch Online et il ne sera pas possible de transférer la sauvegarde d'une console vers une autre (contrairement à de nombreux jeux comme Pokémon). Ceux qui comptent acquérir une 2e Switch ou une Switch Lite dans les prochains mois devront recommencer l'intégralité de leur jeu Animal Crossing: New Horizons.Nintendo a évoqué l'arrivée, dans un laps de temps inconnu, d'une solution pour ceux qui perdent leur console ou qui se la font dérober mais cela sera réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. Nous n'y comprenons plus rien ici à PN !Bref, parlons aujourd'hui de la Nintendo Switch Édition Aloha qui arrivera en même temps que le jeu le 20 mars prochain en Europe. Les deux acolytes de la Nintendo Minute, Krysta Yang et Kit Ellis, ont eu la chance aujourd'hui de déballer la version américaine de la console qui aura pour unique différence de ne pas contenir de code de téléchargement du jeu.Au programme : gros plan sur la console et ses motifs au dos, mais aussi une attention particulière portée au Dock de couleur claire et aux Joy Con d'un Vert et Bleu pastel qui semblent tout de même très vifs sur la vidéo.Chez Puissance Nintendo, nous sommes très séduits par la console mais inquiet par les restrictions imposées par Nintendo. Craquerons-nous ou non pour la console ? Réponse d'ici quelques semaines !