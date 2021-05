News GetsuFumaDen: Undying Moon (Switch)

GetsuFumaDen : Undying Moon reprend le principe du roguelike et de l'action intense 2D à la Dead Cells tout en lui attribuant une spectaculaire esthétique très estampes japonaises. C'est très beau, en revanche on reste prudent concernant la lisibilité de l'action, pas toujours parfaite pour le moment. Le titre est disponible depuis 13 mai en Early Acess sur PC Steam, il faudra en revanche patienter jusqu'en 2022 pour le voir débarquer sur Nintendo Switch (et profiter de l’occasion de tous les correctifs qui lui seront attribué jusqu'à cette future date).



Vous allez entamer une descente dans les enfers, avec des niveaux créées aléatoirement (les armes que vous pourrez vous procurer auront aussi des statistiques variables à chaque partie). il faudra apprendre à les manier pour libérer des pouvoirs surnaturels.



Les 10 niveaux et les nombreuses créatures représentées suivant l'art ukiyo-e japonais (nom que l'on donne aux estampes japonaises) vous donneront du fil à retordre (avec la présence de quelques gros boss pour corser le tout). On aura donc du samouraï à pourfendre, du Yokaï, à trancher dans un festival visuel et sonore. Votre arsenal se complétant en grimpant dans les niveaux, vous finirez par pouvoir vous équiper de deux armes principales et de deux armes secondaires, échangeables en permanence, pour activer des combos de folie.

Ukiyo-e: An Introduction to Japanese Prints 16/05/2021



Un produit qui donne envie mais pour le moment, il a besoin de nombreux patchs pour peaufiner l'ensemble. Alors ne soyons pas trop pressé de mettre la main dessus sur Switch, les développeurs ont encore bien du travail pour l'amener au niveau de qualité requis pour en faire un titre exempt de bugs. Voici quelques images inédites partagées par Game Informer :

GetsuFumaDen: Undying Moon - New Gameplay Today 16/05/2021

Un titre classé provisoirement PEGI 18, jouable en solo, affichage en français.