News Curved Space (Switch)

es cinématiques façon bande dessinée seront dessinées par l'artiste Heavy Metal Kyle Charles.



Only By Midnight, petit studio indépendant composé de Andrew Czarnietzki et Jen Laface, a annoncé Curved Space, sorte de version moderne des shooter arcade des 80’s. Le jeu sortira sur Switch cet automne, mais une bêta sera disponible un peu plus tôt sur PC.Voici le pitch du jeu :Le jeu disposera également d’un mode Survie où il faudra gérer habilement ses power-ups pour faire face aux hordes infinies et en augmentation.Défis quotidiens et classement en ligne seront également de la partie.Le jeu profitera d’une bande-son synthwave/cyberpunk du label FIXT, avec des morceaux des artistes Scandroid, Fury Weekend et 3Force, tandi que lGrâce à ses embranchements, le titre proposera différentes fins, que le développeur promet imprévisibles.