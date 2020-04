News Crysis Remastered (Switch)

MAJ du 17 avril 2020 : Crysis Remastered officiellement annoncé

On est enthousiaste de pouvoir travailler à nouveau sur la franchise Crysis, et de proposer à tous les fans un remaster qui satisfera leur passion pour le jeu. C'est une opportunité réjouissante de ramener Crysis sur PC et sur les consoles actuelles, même la Nintendo Switch, pour que toute une nouvelle génération de joueurs puisse expérimenter l'excitation d'un combat en Nanosuit.

Crysis Remastered - Official Teaser 17/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Actualité originale sur la rumeur du retour de Crysis

Crysis Remastered apporte de nouvelles fonctionnalités graphiques, des textures de haute qualité et une solution un système de ray tracing du CRYENGINE pour PC, PlayStation, Xbox et - pour la toute première fois - Nintendo Switch.

C'est désormais officiel : Crytek a confirmé la sortie de Crysis Remastered pour cet été. Prévu sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, et PC, c'est Saber Interactive qui est en charge de ce portage.Pour souligner le caractère incroyable de cette annonce, le CEO de Crytek Avni Yerli a déclaré :On est bien d'accord, même si on se demande un peu comment le jeu a vieilli en 13 ans : sorti initialement en 2007 sur PC, Crysis avait ensuite connu les joies d'une sortie sur PS3 et XBox 360 en 2011. Dans notre actualité originale ci-dessous, Julien revient aussi sur les faux retours annoncés de Crysis au milieu des années 2010.Voici la bande-annonce de ce Crysis Remaster, qui sortira donc notamment sur Switch durant l'été 2020, on voit bien que l'image qui avait fuité hier avec un vrai fond de vérité, comme souvent la rumeur était donc bien fondée :La série Crysis n'avait pas fait parler d'elle depuis un moment, malgré des rumeurs de retour de la licence en 2016, au moment où la firme fermait plusieurs de ses studios à travers le monde. Le retour de la licence phare du studio semble pourtant sur de bonnes voies à en croire les récentes découvertes faite sur le site officiel.On parle donc ici d'un leak, et l'illustration clé est intégrée dans le code source de la page des cookies du site et n'est donc normalement pas accessible au tout venant.Au sein de ces données, on peut également trouver une courte description indiquant:Ce serait donc la première fois que Crysis apparaîtrait sur une plate-forme Nintendo, et quand on sait que Warface, développé par Crytek Kiev, a atterri sur Switch plus tôt cette année, cela n'a rien d'improbable.Source : Nintendo Everything