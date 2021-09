Cruis'n Blast Switch a nécessité de nombreux mois d'optimisation de code avant sa sortie

Alors que ces derniers temps les portages Switch montrent quelques bugs de jeunesse plus ou moins importants lors de leur sortie (nous pensons notamment à Sonic Colors Ultimate), le créateur de Cruis'n, Eugene Jarvis, veut indiquer que son poulain a suivi de longues procédures de soumission pour passer l'aval des exigences techniques et prouver que l'on aura dès le départ un titre qui tient la route.

C'est auprès de Nintendo Everything que M. Jarvis confirme une bonne solidité technique du titre : Cruis'n Blast tourne à 60 images par seconde en mode solo en version portable (résolution 720p) et 60 images par seconde en mode docké (résolution 1080p).





En version multijoueur, lorsque l'écran est partagé entre deux, trois et quatre joueurs, le jeu tourne à 60-30 FPS en mode docké et portable.

Il est intéressant de voir que le processus de portage de Cruis'n Blast de l'arcade vers la Switch a été facile, mais ce sont surtout l'intégration de tous les shaders et effets spéciaux ainsi que le respect de la fréquence d'images qui ont été "un véritable défi". Jarvis indique q'il a fallu quelques mois de "codage et d'optimisation à la loupe", mais c'est un challenge que Raw Thrills semble avoir réussi à surmonter pour " donner au jeu une apparence assez nette".

Cruis'n Blast - Track Showcase | Nintendo Switch 09/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La dernière difficulté semble avoir été le passage par toutes les étapes du processus de soumission, devant faire face à diverses exigences techniques et à des "tests de jeu très sérieux pour la soumission." On reste parfois étonné d'entendre des développeurs parler de contrôles aussi strictes quand on reçoit certains titres avec des bugs vraiment importants qui n'auraient pas dû passer normalement au travers de vérification assez basiques.



Cruis'n Blast - Official Vehicle Showcase Trailer 09/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une suite à ce portage ?





Cruis'n Blast est le dernier épisode en date de la série et la question d'un portage des trois premiers semble bien avoir été envisagé par Jarvis et son équipe, à savoir un portage Switch Full HD de Cruis'n USA, Cruis'n World et Cruis'n Exotica. Voici ce qu'il évoque au sein de son interview accordée à Nintendo Everything





Un vieux dicton dit que dans ce monde où tout est jetable, un codeur de jeux n'est bon qu'à la hauteur de sa dernière ligne de code (ou dans le cas d'un artiste, de son dernier pixel !) ! Alors qui sait ce qui peut arriver. Une idée serait de faire un truc de type rétro-cade sur Switch et de ramener la trilogie d'arcade classique Cruis'n - en résolution arcade full HD et à des taux de trame de 60Hz sur la Switch. Plus de 30 circuits ! Les 3 chansons à thème !!!!! "Cruis'n, Cruis'n the World, Yeah Yeah !". "Cruis'n Exotica - tu piges ?". Je ne peux pas attendre... Pour le moment, rien n'est fait et gageons que l'accueil critique et commercial de Cruis'n Blast permettra ou non de lancer définitivement ce chantier qui devrait plus que séduire les amateurs de rétrogaming. En attendant, vous pourrez déjà jouer dans une grosse semaine à Cruis'n Blast pour 39,99 € en édition physique.





Pour le moment, tous les voyants sont donc au vert pour permettre à Cruis'n Blast de sortir comme convenue sur Switch le 14 septembre 2021, à la fois en version physique et sur l'eShop.