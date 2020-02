6 mars 2020 : Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX - Bande-annonce

10 mars 2020 : Langrisser I & II

Langrisser I & II - Announcement Trailer - Nintendo Switch

12 mars 2020 : A Street Cat's Tale

Nintendo Switch / Steam 「A Street Cat's Tale」 Launch Trailer

13 mars 2020 : My Hero One's Justice 2

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 - Announcement Trailer - Nintendo Switch

20 mars 2020 : Doom 64

DOOM 64 on Nintendo Switch - REVEAL TRAILER (Nintendo Direct 9.4.2019)

20 mars 2020 : Animal Crossing: New Horizons

FULL Character Creator Revealed!! Animal Crossing New Horizons Trailer Secrets!

27 mars 2020 : One Piece: Pirate Warriors 4

ONE PIECE Pirate Warriors 4 - Gamescom Trailer - PS4/XB1/NSW/PC

27 mars 2020 : Saints Row IV: Re-Elected

Saints Row®: IV™ - Re-Elected on Nintendo Switch™ (Official)

31 mars 2020 : TY the Tasmanian Tiger

TY the Tasmanian Tiger for Switch, PS4 & Xbox One

Courant mars 2020 : Cooking Mama: Cookstar

Cooking Mama: CookStar - Debut Trailer for Nintendo Switch HD

En ce dernier jour du mois de février, l'heure est venu de regarder à ce que mars nous réserve. Et l'air de rien, en dehors du très - très - attendu Animal Crossing: New Horizons, nous aurons tout de même le droit à un jeu Pokémon, à la ressortie de RPG mythique, à plusieurs adaptations d'anime... Bref, le mois sera chargé, même si on notera comme souvent pas mal de portages ou remasters.Le remake des jeux sortis sur Nintendo DS et Game Boy Advance, sur Nintendo Switch permettra toujours d'incarner un Pokémon et de former une équipe de secours. Préparez-vous donc à rejoindre Pikachu, Évoli et Salamèche pour explorer des donjons régénérés de façon aléatoire et sauver le monde menacé des Pokémon.Une démo est disponible sur le Nintendo eShop.Prenez le contrôle de Ledin, Elwin et leurs compagnons dans leur aventure et retrouver l'épée sacrée Langrisser pour restaurer la paix dans des terres ravagées par la guerre. Langrisser I & II sont remasterisés pour les consoles modernes, et une démo est disponible sur l'eShopL'histoire d'un chaton qui a perdu sa mère. Le joueur devra aider le petit chaton abandonné à survivre jusqu'à ce qu'il soit suffisamment âgé pour se débrouiller tout seul. Le jeu proposera plusieurs fins, et sera vendu à petit prix (7.29€)La suite du jeu de combat My Hero's Academia suivra les événements de la 4e saison de l'anime. Pour les fans, le premier épisode est d'ailleurs actuellement en promotion sur l'eShop à -60%Prévu initialement pour sortir en même temps que Doom Eternal, malheureusement repoussé sur Nintendo Switch, le portage de la version 64 de la saga Doom maintient sa date de sortie sur l'eShop. A noter qu'en ce moment, Doom 1, 2 et 3 sont tous les 3 proposés à -60% sur l'eShop.On ne vous présente pas la star du mois, et vous invite à lire les nombreux articles disponibles sur PN pour tout apprendre sur le prochain hit de Nintendo.Toujours développé par les maîtres du musou, ce nouvel épisode de l'adaptation musou de One Piece. Le jeu adaptera plusieurs arcs du manga et de l'anime éponyme, et proposera également une histoire originale.Comme pour Saints Row 3, actuellement en promotion à -50% sur l'eShop, ce portage de Saints Row IV inclura tous les DLC sortis pour le titre. A noter que si le jeu reste un open-world, ce quatrième volet introduit les super-pouvoirs, rapprochant donc plus le jeu d'un clone d'Infamous que d'un GTA-Like.Sa campagne de financement sur Kickstarter ayant était rempli, le jeu initialement sorti sur Gamecube, Xbox et PS2 fait son grand retour.Le retour de la cuisinière se fera de façon timide sur Switch. Le jeu n'affiche rien de rassurant, mais on espère être surpris. Mama mérite son grand retour, non ?