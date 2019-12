La lutte contre les contrefaçons a toujours été un sujet majeur pour Nintendo qui a été confronté à la question avec le succès de ses produits. Cartouches Famicom ou NES, disquettes du Famicom Disk System, imitations des supports Super Nes, N64, ou même des Pokémon, les faussaires ont été d'une grande imagination pour prendre une part du gâteau.En réaction, Big N a la réputation de frapper vite et fort, comme cela a été le cas aux États-Unis récemment. La pénurie de NES mini classique a très rapidement donné des idées aux producteurs de copie pour fournir des imitations pourvues d'un grand nombre de titres importés d’Internet.Un centre commercial de Caroline du Nord en a fait l'expérience avec la saisie de 340 fausses NES mini qui proposaient jusqu'à 800 jeux chargés sur chaque unité. Avec une valeur estimée à 800 000 USD, la prise est d'importance, sachant que les vendeurs auraient remis la marchandise frauduleuse aux autorités sur une base volontaire. Il faut noter cependant que ces imitations sont généralement de mauvaise qualité.Les amiibo sont aussi touchés par la contrefaçon. Le bureau du procureur du district de Los Angeles a annoncé fin novembre que le propriétaire d'une entreprise d'import des jouets à El Monte a été arrêté pour possession de contrefaçons des franchises Super Mario et Pokémon notamment. La valeur des marchandises saisies avoisine les 1,4 millions de dollars US. Le responsable de l'infraction risque jusqu'à 12 ans de prison.Sources: Nintendo Life