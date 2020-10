News Construction Simulator 2+3 - Switch Edition (Switch)

Les amateurs de gestion agricole avaient leur simulation, c'est désormais aux fans des chantiers de construction, se rêvant de conduire et de manipuler l'une de ces impressionnantes machines, d'avoir leur simulation, sur console, et pour ce qui nous intéresse en particulier, sur Nintendo Switch.

Ce sont deux titres qui viennent depuis le 21 octobre 2020 d'être mis sur le marché pour la console de Nintendo, promettant ainsi un gameplay à emporter partout. Uniquement disponible en version numérique, nous avons Construction Simulator® 3 - Console Edition sur Nintendo Switch, coûtant 19,99 € et qui nous promet déjà un beau set de véhicules. L'intérêt de ce troisième opus est de nous permettre de nous familiariser avec du matériel que l'on voit en Europe. Plus de 50 véhicules de construction et machines reproduits fidèlement (licence officielle), 70 missions variées, et un environnement européen, voici de quoi goûter une première approche de qualité. Après son arrivée sur PS4 et Xbox One, c'est donc la Switch qui s'essaie désormais à ce type de simulation.





Après avoir démarré leur carrière dans la ville fictive de Neustein, puis tout autour en Illertal, les joueurs devront s'acquitter de petites tâches, comme la livraison de matériel ou des travaux de jardinerie. L'entreprise se développant, les missions gagneront en complexité : travaux d'excavation, construction de maisons familiales et d'appartements, d'éoliennes, de bureaux et de gratte-ciel, enfin de bâtiments industriels et de routes.





Mais si vous en voulez encore plus, un second titre est également disponible, sous forme physique : Construction Simulator® 2 + 3 - Switch Edition. On passe un nouveau cap car en regroupant ces deux titres sur une seule cartouche, nous obtenons désormais plus de 70 véhicules et machines sous licence, plus de 130 métiers couverts par cette simulation, et surtout la possibilité de jouer deux mondes, l'un en Europe l'autre aux États-Unis. Cette compilation physique est un peu plus coûteuse, à 39,99 €, mais devrait être une édition plébiscitée par les plus passionnés.



Construction Simulator 2+3 - Switch Edition - Release Trailer (FR) 22/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rappelons que l'édition 2 spécifique au jeu US était déjà disponible sur l'eShop de notre Switch depuis le 6 novembre 2019. Vous pouvez encore vous le procurer au tarif de 19,99 €. Même si les titres sont PEGI 3, il est clair que leur contenu s'adresse en priorité à un public cible, pas trop jeune pour pouvoir appréhender au mieux la manipulation et les commandes de ces véhicules.