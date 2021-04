News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Cela avait fait l'actualité en début d'année, pour pallier l'impossibilité de visiter l'île actuellement en cette période de pandémie, l'office de tourisme local avait créé une représentation virtuelle de l'île de Sando au sein d'Animal Crossing. Mais comment procéder pour s'y rendre ?

Il suffit d'entrer le code d’adresse “DA-2797-3242-0564” dans le jeu et ainsi vous pourrez vous rendre sur l'île “Sadogashima”, située à la base dans la préfecture de Niigata. Une jolie initiative du gouvernement local pour promouvoir le tourisme autrement.

Un petit coup d'oeil sur la création permet de mettre en avant quelques aires géographiques typiques de l'île : la “ Kinzan Area ” et sa mine d’or, le musée d'histoire de Sado (Sado Rekishi Densetsukan) qui présente l'histoire culturelle de l'île de Sado, à l'aide d'expositions et de marionnettes animées qui reconstituent des événements historiques et des légendes locales (à noter que lorsque vous pourrez vous rendre sur place, les informations en anglais sont rares). A noter que Sado a connu quelques visiteurs illustres : l'ancien empereur Juntoku, le moine bouddhiste Nichiren et Zeami, le fondateur du nô.