News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

[GUIDE] Comment dupliquer des objets dans Animal Crossing New Horizons 19/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les étapes pour dupliquer un objet dans New Horizons

- Une fois que vous avez agencé la pièce de cette façon, passez en mode sélection en appuyant sur le bas de la croix multidirectionnelle.

- Passez ensuite en sélection multiple avec R pour sélectionner la TV et la table.

- Appuyez ensuite sur A pour prendre les deux items

- Gardez A enfoncé et déplacez votre sélection entre les deux tabourets, relâchez.

- Si la TV se place à la perpendiculaire de vos tabourets, c'est que la duplication a fonctionné.

- Appuyez à nouveau sur A puis déplacez votre ensemble à cheval sur deux autres tabourets, relâchez.

- Renouvelez l'opération si vous avez des tabourets encore libres dans la manipulation suite aux étapes ci-dessus.

- Replacez votre ensemble TV et table basse ailleurs dans la pièce, quittez le menu d'agencement de la pièce.

- Quittez la pièce

- Revenez dans la pièce : 3 nouvelles TV sont apparues comme par magie !

- Retournez dans le menu d'agencement (croix directionnelle bas)

- Rangez les 3 TV dans votre stock en appuyant sur Y

- Rangez bien les éléments utilisés dans cette manipulation pour ne pas souffrir de bugs collatéraux

Depuis la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, les joueurs trouvent des combines de folie pour dupliquer à l'infinie des objets du jeu. Comment faire ? Guillaume s'est attelé à la tâche pour nous proposer un tutoriel... qui fonctionnera jusqu'à ce que Nintendo déploie une nouvelle mise à jour. D'ici là, à vous les multiplications d'items à l'infini !Une image vaut mille mots, une vidéo vaut mille images, alors on vous propose pour commencer de regarder ce tutoriel de Guillaume, il vous montre notamment comment disposer les éléments dont vous avez besoin pour reproduire un bug qui ne devrait être corrigé bientôt, vu qu'il déséquilibre complètement l'économie de votre île en rendant commun un objet plutôt rare. Dans notre exemple, on a pris un écran de télévision que vous pourrez revendre plus de 24000 clochettes.Voici notre vidéo explicative :Pour commencer, il faut que vous organisiez une des pièces de chez vous de la façon suivante : prenez une TV 50 pouces et posez la sur une table basse. Installez également des tabourets, en L, en les espaçant d'un cran chacun. L'écartement devra être un peu moins que celui de la table basse.N'hésitez pas à nous confier en commentaire si vous avez réussi la manipulation, on voit sur la vidéo que Guillaume y est arrivé sans problème. Il semble possible de dupliquer tout objet aux dimensions 2x1, mais on compte sur vous pour nous le confirmer en commentaire !Amis tricheurs et tricheuses, à très vite pour de nouveaux guides sur Animal Crossing: New Horizons