News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Comment attraper une étoile filante ?

Comment avoir un fragment d'étoile ?

A quoi servent les fragments d'étoiles : la baguette magique

À PARTAGER : Voici la version à jour des baguettes d'#AnimalCrossingNewHorizons ! Il y en a 4 de plus ! Celle-ci est totalement complète (v1.1.2)

Les étoiles filantes ne se laissent pas facilement attraper. Mais elles ne se déplacent jamais seules dans l'immensité de l'univers, et si vous ratez la première, vous pourrez vous préparer à attraper les deux suivantes.On ne peut pas attraper l'étoile filante au moment où elle passe, mais on peut faire un voeu à son passage en appuyant sur "A". Pour avoir une chance de voir une étoile filante passer, profitez d'un ciel clair et appuyez sur le haut du stick droit (celui qui contrôle la caméra) pour faire apparaître le ciel en fond derrière vous.Lorsque vous verrez une étoile filante passer, appuyez sur "A" : votre personnage va alors faire un voeu. Rien d'autre ne se passera, mais vous aurez le plaisir de faire une belle découverte dès le lendemain matin...On résume :- Vous jouez de nuit par temps clair et dégagé- Vous vous mettez en position d'observer le ciel en appuyant sur le haut du stick droit- Patientez jusqu'à ce qu'une étoile filante apparaisse- Appuyez sur A.Si jamais vous n'avez pas la patience d'attendre qu'une étoile filante apparaisse, il y a une astuce :- Montez le son de votre console au maximum- Guettez le moindre son inhabituel, un genre de "gling" qui est le signe qu'une étoile filante a filé dans le ciel- Mettez vous en situation de voir les prochaines étoiles, car une étoile n'arrive jamais seule- Appuyez sur A quand l'étoile filante passe.Si dans la nuit vous avez fait un voeu, allez faire un tour sur la plage au petit matin : vous y trouverez un fragment d'étoile qui vous y attend.La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite au nombre de fragments d'étoiles que vous pouvez récupérer : cela veut dire que vous pouvez passer votre nuit à surveiller les étoiles, et ainsi faire une multitude de voeux.Si on vous parle des fragments d'étoiles, c'est qu'ils ont une certaine utilisé dans Animal Crossing: New Horizons. Ils vous permettent en effet de réaliser des baguettes. La toute première baguette magique vous sera proposée sous forme de plan de construction par Céleste, et parmi ses matériaux nécessaires, on trouve le fragment d'étoiles.Fans d'Animal Crossing, on vous recommande de suivre le compte de munhacnh sur Twitter : cet utilisateur publie de nombreuses infographies riches en informations sur le jeu, à l'instar de cette image qui liste l'ensemble des baguettes du jeu.Bon voeu, euh pardon bon jeu, à tous !