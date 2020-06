News Clockwork Aquario (Switch)

Une preuve supplémentaire qu'il y a toujours un espoir. Alors que le projet Clockwork Aquario (Tokeijikake no Aquario au Japon) était développé par la star Ryuichi Nishizawa en 1992 sur matériel arcade System 18 de Sega, afin d'être la dernière production arcade du studio Westone, le jeu fut annulé et perdu pendant des années. En effet, les tests de localisations effectués en 1993 et 1994 n'ont pas été jugés suffisamment concluants pour que le jeu soit retenu comme bankable, alors qu'on assistait en 1993 au déferlement de titres de combats en 3D à la Virtual Fighter. Le jeu 2D ne faisant pas le poids face aux critères de l'époque, son sort fut scellé.







Tout ce qu'on savait du prototype était une grande similitude avec Monster World et la possibilité d'y jouer simultanément à trois. C'est en 2015 que Strictly Limited redécouvre le code source du jeu et s'attelle à sa préservation puis tente de reconstituer les parties manquantes avec l'appui de ININ Games, Sega, et des membres de l'équipe de Westone d'origine, dont le programmeur en chef Takanori Kurihara, le compositeur Shinichi Sakamoto et Ryuichi Nishizawa lui-même. Cinq années de labeurs pour créer de nouveaux éléments, recomposer certains éléments graphiques et refaire les musiques et les effets sonores qui n'étaient pas récupérable en l'état.





Le jeu est désormais terminé et parfaitement jouable et c'est donc avec une grande joie (et un grand intérêt pour les fans des Wonder Boy et de Monster Boy and The Cursed Kingdom) que l'on a annoncé la sortie du jeu en version numérique et en version physique (uniquement chez Strictly Limited Games) courant 2020. Un titre arcade à l'ancienne au gameplay qui fait mouche dont nous sommes très impatients de pouvoir enfin y jouer, de manière inespérée, 28 ans après sa création.





Dans les années 90, lorsque les salles d'arcade étaient dominées par les jeux de combat, il y avait un titre qui n'avait jamais été publié, même s'il était terminé après plus de deux ans de développement et de changements répétés. Ce titre est Clockwork Aquario. Qui aurait pensé qu'il serait restauré et jouable à nouveau ?

Je voudrais exprimer mon respect et ma gratitude à ceux qui ont travaillé si dur pour le restaurer. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que cette œuvre est une grande pièce d'art en 2D, dans laquelle les artistes du pixel de cette époque ont mis tout leur cœur et toute leur âme. Je serais heureux que les gens l'apprécient et l'apprécient.

- Ryuichi Nishizawa

Clockwork Aquario has finally been officially announced by @RealStrictlyLTD, scheduled for release sometime later this year! pic.twitter.com/xs001YHScr — Hardcore Gaming 101 (@HG_101) June 4, 2020



En attendant, un site officiel autour du jeu est créé et devrait livrer très rapidement de nouvelles informations.