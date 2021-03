C'est sur l' espace dédiée aux réparations de consoles de la gamme 3DS que Nintendo a déclaré qu'il ne sera plus en mesure d'accepter les demandes de réparation à partir du 31 mars prochain pour les possesseurs de 3DS, 3DS XL et New 3DS, les autres modèles (2DS, New 3DS XL et New 2DS XL) n'étant pas concernés par cette annonce..Il est également ajouté que les consoles envoyées pour réparation avant cette date ne sont pas garanties d'être réparées, à cause du manque de stock et de l'épuisement des pièces de rechanges nécessaires aux réparations.Via VGC