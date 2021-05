1. No More Heroes III

La Nintendo Switch a déjà une gamme impressionnante de titres exclusifs tels que Super Smash Bros Ultimate ou des exclusivités temporaires bienvenues comme Monster Hunter Rise, mais la seconde moitié de l'année 2021 et les années qui viennent sont pleines de belles promesses pour la plateforme avec une sélection de titres à venir tels que la liste (non exhaustive) suivante :En dehors de la concurrence pour savoir qui possède tout simplement les meilleurs titres, les développeurs de jeux ont également dû faire face à des retards. No More Heroes III aurait dû sortir en 2020 mais il a été retardé pour une sortie dans le courant de l'année 2021, sans qu'aucune date exacte ne soit encore connue.No More Heroes est une franchise du genre action-aventure. Le prochain épisode suivra Travis Touchdown, le protagoniste principal des autres jeux No More Heroes. Le titre est rempli de violence graphique telle que la décapitation, complétée par un humour cru.Dans les premiers jeux, Travis devait tuer des assassins, mais cette fois, il s'attaquera à des envahisseurs extraterrestres. En attendant de découvrir les nouvelles aventures de Travis dans NMH3, n'hésitez pas à vous replonger dans la lecture de notre test de Travis strikes again: No More Heroes A lire aussi : No More Heroes 1 et 2 s'offrent une édition physique Le cinquième épisode de la plus grande franchise d'Atlus arrive sur la Nintendo Switch ! Il n'y a pas encore de date exacte mais la sortie est prévue pour 2021 ! Gardez les yeux ouverts pour plus d'actualités via vos sites préférés. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le jeu a été annulé mais soyez rassuré : ces rumeurs sont fausses !La franchise Shin Megami Tensei raconte l'histoire d'adolescents qui acquièrent le pouvoir des anges et des démons. Ils doivent entretenir ces pouvoirs pour se préparer à combattre des entités divines ! Ces combats sont souvent des analogies avec des thèmes personnels tels que les traumatismes, les abus, etc. Malgré les spectacles, préparez-vous à pleurer ou à vous sentir perturbé par ce que le jeu va explorer !En attendant la sortie de Shin Megami Tensei V, n'hésitez pas à plonger dans le test de Shin Megami Tensei III , paru tout récemment dans nos colonnes.Monster Hunter Stories est l'un des rares titres dérivés à succès de la série Monster Hunter dont le dernier opus est sorti sur Switch il n'y a pas si longtemps, mais le succès est suffisamment grand pour justifier une belle suite ! La sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est prévue pour le 9 juillet 2021. Et on en connait plus d'un dans l'équipe qui a hâte de le retrouver.Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin suit les aventures des Cavaliers, une classe de guerriers entraînés à apprivoiser les Monstres et à les monter au combat ! Il implique une exploration en monde ouvert qui permet aux Cavaliers de trouver des œufs à soigner ou des Monstres à combattre. Il s'agit d'un jeu de rôle au tour par tour qui met l'accent sur les combos et les interactions uniques entre les personnages.La série Rune Factory est de retour avec un cinquième volet qui arrive sur Nintendo Switch le 20 mai 2021 ! Il s'agit du premier volet de la série depuis Rune Factory 4 paru en 2012.Rune Factory 5 est un jeu de rôle avec un équilibre entre des combats remplis d'action, un développement profond des personnages et une simulation d'agriculture somme toute amusante. Le joueur contrôle un personnage qui n'est pas seulement un guerrier mais aussi un fermier qui développe des relations avec ses voisins !Comme le veut la tradition de la série Rune Factory, le protagoniste est un amnésique qui s'est vu confier un travail par les personnes qui l'ont sauvé !Inévitable, le dernier mais non le moindre est la suite du titre exclusif le plus populaire de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Ce volet suivra directement l'endroit où le premier jeu s'est arrêté. Il n'y a pas de date précise quant à sa sortie, mais selon certaines prédictions, il devrait sortir quelque part entre maintenant et début 2023.Breath of the Wild est un titre d'action-aventure avec une exploration en monde ouvert et des éléments de jeu systématiques. Il est rempli de défis qui poussent les joueurs à réfléchir sur leurs pieds et à s'adapter à la situation actuelle. Aucun de ces événements n'est une partie de Lucky 8 capricieuse. Tout se passe en fonction des actions des joueurs. Les événements peuvent être extrêmement chaotiques, alors préparez-vous !