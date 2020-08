News Children of Morta (Switch)

C’est une démarche intéressante que nous relayons avec l’arrivée d’un nouveau DLC payant pour Children of Morta, un RPG en pixel art de grande qualité qui n’a probablement pas eu la couverture médiatique suffisante pour lui rendre justice. Le studio 11 bit collabore avec l’association Humane Society International qui œuvre pour la protection animalière et a mis au point un DLC payant (nécessitant la modique somme de 3,99 €), intitulé « Paws and Claws ». Cette mise à jour concerne à la fois les versions Steam, Xbox One, PS4 et Switch du jeu de base et est disponible dès à présent.



Paws and Claws introduit un système de refuge pour les animaux au sein du jeu, vous permettant de vous en occuper (soin, nourriture via diverses friandises), ces animaux agissant sur votre moral mais pourront aussi vous aider lors de vos futurs combats via divers boosts (gain d’XP, vitesse de déplacement, etc.). Tout cela introduira de nouveaux éléments interactifs dans votre maison et des responsabilités nouvelles envers les animaux, ne soyez donc pas surpris de voir des cerfs, renards, oiseaux se présenter désormais, avec une centaine de nouvelles animations pour rendre ces rencontres plus passionnantes.





Outre ce très beau partenariat, une mise à jour gratuite permet à l’ensemble des joueurs de recevoir un Treasure Pack. Six nouvelles Grâces divines, huit nouveaux consommables (dont un talisman de protection, Peau de fer) et douze nouvelles reliques divines (Burning Edge, Tessons féroces, Baguettes de protection etc…).





Source : Nintendo Everything