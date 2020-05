News Catherine : Full Body (Switch)

On ne peut qu'être ravi de voir la quantité de portages devant arriver sur Nintendo Switch dans les prochaines semaines. On est nettement moins ravi quand la campagne de promotion censée faire l'éloge du portage Switch ne présente en fait que des images issues de la version PS4, ce qui pourrait induire en erreur le public si le rendu final sur la console de Nintendo n'était pas 100% identique. Un petit coup de griffe à destination d'Atlus même si on se doute un peu que ce trailer a été fait par facilité pour illustrer le jeu le plus rapidement possible auprès du public qui ne le connaîtrait pas, en période de Covid-19. On prend donc patience et on espère la prochaine fois une bande-annonce 100% Switch.





Dans cette nouvelle bande-annonce, nous pouvons découvrir un segment de jeu avec le Joker de Persona 5. Ici, le Joker traverse une deuxième zone de l'étape du défi Babel appelée "Menhir". A l'origine, le contenu de Persona 5 dans Catherine : Full Body était un DLC, mais il sera inclus par défaut dans la version Switch, ce qui est donc une bonne nouvelle.







Peut-être qu'à force de voir débarquer le Joker de Persona 5 un peu partout dans différents jeux sur Switch, nous finirons par obtenir un véritable portage des Persona sur la console de Nintendo, en particulier l'épisode 5, même si d'un autre côté Persona 5 Royal a enregistré des "ventes record" en Occident selon Sega et a de bonnes chances d'arriver sur Switch tandis que nous avons déjà un Persona 5 Scramble de qualité sur Switch au Japon, qui sera bien lancé en Occident dans les prochains mois (2020 ou 2021, difficile pour le moment de le savoir).