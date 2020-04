News Capcom

Capcom n'exclut pas d'autres jeux Street Fighter pour Switch ! C'est ce qu'il faut en tirer d'une récente interview accordée à USgamer par le producteur de la série Yoshinori Ono. Cependant, difficile de totalement se réjouir des propos tenus par le producteur car on reste clairement dans le flou.







Selon Ono, la société Capcom "envisagerait" la console de Nintendo s'il y a "une autre opportunité qui a du sens pour nous".







Depuis la sortie de Switch, nous avons sorti Ultra Street Fighter II et la collection du 30e anniversaire de Street Fighter pour cette plateforme. D'un point de vue commercial, ces deux titres ont été un succès. Nous constatons que de nombreux titres concurrents, dont Smash Bros. se débrouillent bien sur Switch et que les joueurs apprécient ce genre d'expériences sur cette plateforme. S'il y a une autre opportunité qui a du sens pour nous, nous envisagerons à nouveau la Nintendo Switch. En ce qui concerne Street Fighter 5, il est actuellement exclusif à la PS4 et au PC. Cependant, comme mentionné ci-dessus, nous considérons la Switch comme une plateforme importante pour tous les types de jeux.

On récapitule donc. Capcom nous a déjà dit dans le passé que pour pouvoir espérer avoir d'autres titres sur la Nintendo Switch, il fallait que les titres déjà sortis se vendent bien. Aujourd'hui, on nous confirme que les jeux Ultra Street Fighter II et Street Fighter 30th Anniversary Collection ont été un succès financier. Alors que l'on pouvait donc logiquement espérer de nouvelles annonces, on nous indique que Capcom réfléchit à une autre opportunité qui aurait du sens pour eux. Les fans apprécieront les nuances de langages. On serait juste tenter d'inviter Capcom, et dans le cas présent M Ono, à ne pas trop tirer sur la corde, au risque de lasser le public.





Quelque soit l'amour que l'on peut porter pour une franchise, nous avons nous-mêmes investi dans l'un ou l'autre épisode sur Switch, il n'empêche qu'on n'est pas dupe. L'apport du Online sur les titres Street Fighter a été la partie la plus intéressante, mais pour le reste, ce fut le service minimum au niveau de l'enrobage, en particulier l'interface. Si le marketing et le retour sur investissement du coût du portage spécifique de chaque portage Switch laisse un goût amer (un titre pour la version II de Street Fighter, une compilation pour récupérer la version III, toujours pas de version V....et on pourrait penser un peu la même chose pour les Devil May Cry), le public sur Nintendo Switch finira-t-il toujours par suivre ? Heureusement pour nous, Capcom arrive encore à nous séduire, ne serait-ce que par son dernier titre, Shinsekai: Into The Depths, dont Julien a beaucoup apprécié la qualité lors de son test





Source : Nintendo Everything