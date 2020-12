News Ghosts 'n Goblins Resurrection (Switch)

Ghosts 'n Goblins Resurrection - Announcement Trailer (FR) 12/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ghosts 'n Goblins Resurrection a été annoncé durant les Game Awards 2020 par Capcom, et sortira sur Nintendo Switch le 25 février 2021. Ce jeu très respectueux de l'univers graphique d'un certain Ghosts'n Goblins et d'un certain Ghouls'n Ghost. Vous l'aurez compris, Ghosts 'n Goblins Resurrection marque le retour d'une franchise vieille de 25 ans que Capcom va donc dépoussiérer à l'occasion de ce nouvel opus.Voici la bande-annonce de ce nouveau jeu, dont les premières notes de musique vont très certainement rappeler d'incroyables souvenirs à beaucoup de joueurs de la première heure sur NES :Capcom explique que Ghosts 'n Goblins Resurrection combine action et plate-formes "dans un design inspiré des livres du Moyen-Âge". C'est encore une fois le preux chevalier Arthur que nous incarnerons dans cette nouvelle aventure qui le conduira à travers le royaume des démons.Sa mission est simple : délivrer une princesse, sous l'emprise du Seigneur Démon, en vainquant toute créature démoniaque qui se dressera sur sa route, qu'il s'agisse de Zombies, de Skeleton Murderers, de Pigmen ou encore de Red Arremers. Pour les affronter, Arthur aura de nombreuses armes à sa disposition, avec de nouvelles comme le marteau et la spiked-ball.Avec ses trois modes de difficulté, Ghosts 'n Goblins Resurrection permettra de jouer en mode Ecuyer, Chevalier ou Légende. Un nouveau mode, Page, permettra de jouer avec des vies illimitées.