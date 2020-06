News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Marie était toute rougissante pour nous annoncer cette nouvelle, nous avons débuté une saison qui durera tout le mois de juin 2020, la saison des mariages. Pour en profiter, il faut se rendre sur l’île de Joe après avoir reçu un appel du personnage. Sur place, vous irez à la rencontre de Serge et Risette, les deux mariés, qui vous donneront un thème chaque jour, et il faudra disposer des meubles adéquats pour prendre ensuite des photos.





Tous les meubles nécessaires font partie de la collection mariage. Il y a des meubles mariages événements que Serge a réalisés (le sol de la salle mariage, un tapis bleu, le banc, le mur et une décoration florale), vous pourrez décorer avec ceci ainsi qu'avec vos propres meubles.





En débarquant sur l'île de Joe, une cinématique vous montre Risette et Serge en pleine discussion avec Joe. Joe se tourne vers vous et vous accueille. On est directement dans la pièce ensuite à décorer, Risette vous explique ce qu'elle espère de vous (code couleur en utilisant au maximum les meubles fabriqués par Serge). A vous le lancement de la décoration en appuyant sur le D-Pad et une fois que c'est fini, vous allez parler à Risette, qui vous demande une ou plusieurs photographies.







Après avoir réalisé vos photos, discutez avec Risette à nouveau qui prendra la dernière photo prise et elle nous donnera un meuble aléatoire de la collection Saison des mariages (sur deux consoles, nous avons obtenu systématiquement le banc) et elle nous donne des cristaux d’amour, suivant la décoration effectuée (11 sur une console, l'autre n'ayant pas de place dans nos poches, les cristaux ont été envoyés dans notre boite aux lettres).





Ces cristaux vous permettront d’acheter du mobilier de la saison du mariage, chaque meuble nécessitant plus ou moins de cristaux, il faudra vous rendre auprès de Serge pour les échanger. A vous de revenir chaque jour, vous ne pourrez rencontrer le couple qu'une fois par jour.







La communauté française d'Animal Crossing a partagé cette illustration très claire récapitulant les objets. Vous pourrez également jeter un coup d'oeil sur le blog de Margot , grande fan d'Animal Crossing, qui a réalisé différents tableaux montrant les objets, le nombre de cristaux nécessaires pour les acquérir et les prix de vente de chacun d'entre eux.



Voici une petite vidéo vous donnant un aperçu de cet événement, partagé par le YouTubeur Goodwitch77 :



Les fans des sites dédiés au jeu ont déjà fait leur calcul : il faudra collecter 261 cristaux pour obtenir l’ensemble des articles, et sans les meubles donnés, il en faudra 180. Comme les discussions avec Risette peuvent vous faire gagner entre 5 et 20 cristaux par jour, vous comprendrez qu’il ne faut pas trainer sous peine d’être un peu juste à la fin du mois.





A noter qu’à compter du 6e jour, vous aurez la possibilité d’inviter des résidents à se joindre à la photo ! Voilà de quoi relancer l’intérêt dans le jeu si vous avez fait une overdose d’achats/ventes de navets et si vous avez déjà complété l’intégralité de votre musée.





A noter qu'en discutant avec Rodrigue au moment de repartir de l'île de Joe, il nous indique deux nouvelles fonctionnalités qui sont : la liquidation (on peut revendre des objets à Rodrigue au même prix que dans la boutique de Méli Mélo) et la livraison (proche du système de panier dans New Leaf, quand on n'a plus de place pour récupérer un objet, on prend l'option livraison et cet objet arrivera directement chez nous dans l'espace de stockage, sans facturation).





A noter que c'est aujourd'hui la fête des enfants dans le jeu et que vous pourrez commander des objets spéciaux.