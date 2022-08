BPM : Bullets Per Minute arrive sur Switch le 8 septembre

Graphiquement, BPM : Bullets Per Minute est assez criard, avec des contrastes marqués, chaque niveau ayant une dominante. Le titre lorgne sur Doom où vous devez défendre Asgard contre une invasion d'ennemis généré aléatoirement. On arpente donc les niveaux, on affronte divers adversaires en rythme, on trouve des marchands, on éclate quelques mini-boss et on règle son compte au gros boss pour pouvoir passer au niveau suivant. Lors de votre chemin, vous pourrez amasser de nouvelles armes, des bonus, des clés pour débloquer des coffres et d'autres objets, mais attention....en cas de défaite, vous perdez tout et il faudra recommencer de zéro le niveau.

Ce côté rogue-like risque d'hérisser le poil de certains, d'autant qu'on a eu des échos de quelques bugs sur les versions déjà sorties dont on espère la suppression lors de son arrivée sur Switch : la gestion aléatoire des niveaux donne parfois des résultats étranges, avec des clés inaccessibles, l'absence de marchands, du loot intéressant. Même si on peut relancer le jeu quand on s'aperçoit que le niveau n'est clairement pas possible, vous perdez alors ce que vous aviez accumulé jusqu'à présent. Le genre de fausse note qui en général enterre un titre qui avait du potentiel sur le papier.

Les développeurs ayant retravaillé le jeu lors de ce dernier portage, on croise les doigts pour rester sur un rogue-like avec une gestion aléatoire des niveaux de qualité. Par contre, graphiquement, pas de miracle, c'est un parti pris graphique assumé.

Caractéristiques principales





- Combattez des boss puissants dans des combats de boss stimulants qui vous pousseront à bout.





- Explorez des donjons générés de façon aléatoire.





- Choisissez parmi 10 personnages différents avec des forces et des faiblesses uniques.





- Manipulez un puissant arsenal d'armes, toutes avec un comportement différent pour tirer et recharger au rythme de la bande-son.





- Combattez un large éventail d'ennemis, chacun ayant un comportement rythmique unique.





- Soyez surpuissant et tirez des fusées tout en volant dans les airs.





- Utilisez des capacités qui modifient radicalement votre façon de jouer, de la téléportation aux boulons de congélation.





- Équipez vous de plus de 60 objets qui améliorent votre personnage de manière unique et intéressante.





- Découvrez une bande-son épique d'opéra rock.





- Des modes de défi pour une meilleure jouabilité.





On se regarde une petite vidéo de cette édition Switch, ce titre s'annonçant comme un parfait défouloir pour de courtes parties dynamiques et rock'n'roll !





BPM: Bullets Per Minute Nintendo Switch™ Announcement Trailer 25/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'éditeur Playtonic Friends et le développeur Awe Interactive ont annoncé la sortie de leur jeu de tir à la première personne basé sur le rythme BPM : Bullets Per Minute sur Switch le 8 septembre. Un titre qui a d'abord été lancé sur PC via Steam et GOG le 15 septembre 2020, puis sur PlayStation 4 et Xbox One le 5 octobre 2021.BPM : Bullets Per Minute est un jeu de tir rapide et frénétique basé sur le rythme qui propose une action de tir basée sur des donjons, mais l'enferme dans un monde où chaque mouvement - chaque tir, chaque saut et chaque esquive - est exécuté au rythme d'une bande-son rock épique. Bref un fast FPS avec un côté rogue-like marqué.La version Switch bénéficiera de tout le contenu additionnel déployé par Awe interactive depuis, ce qui nous donne cinq nouveaux personnages ayant chacun leur caractéristiques pour varier la manière de jouer, trois nouvelles armes qui vous encouragent à tuer plus d'ennemis en rythme, un tout nouveau chapitre avec ses propres ennemis, deux nouvelles difficultés et un mélange de nouveaux objets, de réalisations et d'ajustements divers.- Jouable en 30 images par seconde sur Switch, il faudra tirer, sauter et esquiver en rythme tout en combattant des hordes d'ennemis.