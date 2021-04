News Blizzard Arcade Collection (Switch)

La suite de The Lost Vikings, sobrement intitulée Lost Vikings 2, plonge de nouveau nos trois héros Erik, Baleog et Olaf dans une aventure loin de leur foyer. Si l'on retrouve le design original du jeu, de nouvelles capacités apparaissent et nous avons surtout deux nouveaux alliés, Fang le loup-garou et le dragon Scorch, qui viendront aider nos vikings préférés dans leur quête pour retrouver le chemin de leur domicile, en surmontant des puzzles toujours plus difficiles.

RPM Racing qui n’est pas la suite, mais la préquelle de Rock N Roll Racing, inclut tous les fondamentaux du jeu : une perspective en 3D isométrique, un grand choix de véhicules, la possibilité d’améliorer votre voiture, une fonction de sauvegarde de l'avancement de la carrière, et des courses endiablées avec de nombreuses destructions de véhicules à la clé. Découvrez l’univers d’un des tout premiers jeux Blizzard !

Ces deux ajouts ne sont pas seuls, la compilation bénéficie désormais d'une nouvelle galerie présentant des documents concepts autour des jeux classiques du studio, à admirer dans la galerie musée, permettant de découvrir les évolutions de certains titres entre les concepts d'origine et les versions finalisées.





Blizzard a également ajouté un nouveau mode Streamer pour Rock N Roll Racing dans l'édition définitive et un mode multijoueur local jusqu'à 4 en simultané, avec diffusion des chansons du jeu dans des versions MIDI, qui préservent le son rock d'origine. On salue donc tous ces apports gratuits en trouvant que Blizzard a effectué un beau travail pour rentre sa compilation anniversaire beaucoup plus attrayante. Bref, vous pouvez désormais envisager l'achat de cette compilation avec un intérêt nettement relevé.



Blizzard® Arcade Collection - Official Launch Trailer 14/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lancée le 20 février 2021 à 19,99 € pour célébrer le trentième anniversaire de Blizzard, et théoriquement disponible pour une durée limitée, Blizzard Arcade Collection regroupe The Lost Vikings, Rock N' Roll Racing et Blackthorne, des classiques arcade de l'éditeur avant son grand virage vers ses célèbres hits. Des titres que l'on peut jouer dans leur jus d'origine (avec les graphismes qui piquent un peu même si des illustrations visuelles de qualité viennent égayer l'entourage de l'écran de notre Switch, et avec quelques ajouts plus modernes pour s'adapter au mieux aux contrôles de la console et au gameplay actuel. Cette compilation est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.Petite surprise, cette compilation de trois titres vient de recevoir l'ajout de deux nouveaux jeux, toujours issus de l'histoire arcade de Blizzard : The Lost Vikings 2, et RPM Racing, préquelle de Rock N' Roll Racing ! On obtient un set beaucoup plus intéressant et complet, qui fait mieux passer le tarif de départ demandé.