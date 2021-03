News Beyond a Steel Sky (Switch)

Galerie images 11/03/2021

















Revolution Software est un nom qui parlera aux fans des jeux Chevaliers de Baphomet : le studio nous proposera au cours du 3e trimestre 2021 de jouer à son nouveau titre, Beyond a Steel Sky, sur Switch, PS4 et Xbox One.Beyond a Steel Sky est la suite du jeu Beneath a Steel Sky. Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), avec pour directeur artistique Dave Gibbons (Watchmen), Beyond a Steel Sky nous emmène dans un monde étrange où une intelligence artificielle s'occupe de tout : bienvenue à Union City, où vous incarnerez Robert Foster, un homme choqué par le kidnapping d'un enfant que vous jurez de ramener sain et sauf. L'intelligence artificielle soit-disant bienveillante l'est-elle autant que cela ? Ces androïdes sont-ils aussi protecteurs qu'on voudrait nous le faire croire ?Dix ans après les événements survenus dans Beneath a Steel Sky, on retrouvera donc l'ambiance cyberpunk du jeu devenu franchise, avec une patte graphique qui va aider à créer une ambiance particulière.La sortie de Beyond a Steel Sky est calée pour le 3e trimestre 2021. Voici quelques captures d'écran de la version iOS, le jeu est en effet déjà disponible sur Apple Arcade et Steam :