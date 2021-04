News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap est maintenant disponible ! (Nintendo Switch) 30/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Pokémon Snap, remake HD de Pokémon Snap paru sur Nintendo 64, sort aujourd'hui sur Nintendo Switch. A cette occasion, Nintendo nous propose de découvrir le jeu dans le cadre d'une nouvelle-bande annonce :Dans cette vidéo, on découvre qu'à bord de notre véhicule, on va être amené à explorer les paysages de Lentis, pour embarquer pour une "aventure photographique" bien évidemment pleine de Pokémon !Grâce à New Pokémon Snap, The Pokémon Company nous offre une chance unique d'observer les Pokémon dans leur habitat naturel, de prendre de magnifiques photos et surtout de percer le mystère du phénomène Lumina.Disponible depuis ce vendredi 30 avril 2021, New Pokémon Snap est-il un jeu que vous avez acheté ou que vous allez acquérir prochainement ? N'hésitez pas à venir en parler avec les autres fans de Pokémon sur notre Discord A lire aussi : d'autres vidéos de New Pokémon Snap